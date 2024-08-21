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Şarkıcı Ceylan’ın Nejat İşler paylaşımı olay oldu! Elinin ayarı kaçınca ortalık karıştı: “Ne yaptın koca adama?”

Küçük yaşlarda şöhreti yakalayan ve yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Ceylan, son olarak Nejat İşler paylaşımıyla gündeme geldi. İşler ile uçakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Ceylan, filtreyi abartınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşler'i görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Ceylan'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:06 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:21
Şarkıcı Ceylan’ın Nejat İşler paylaşımı olay oldu! Elinin ayarı kaçınca ortalık karıştı: Ne yaptın koca adama? 1

Şarkıları, sesi, sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Ceylan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şarkıcı Ceylan’ın Nejat İşler paylaşımı olay oldu! Elinin ayarı kaçınca ortalık karıştı: Ne yaptın koca adama? 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, Instagram hesabındaki son paylaşımında oyuncu Nejat İşler'e yer verdi.

Şarkıcı Ceylan’ın Nejat İşler paylaşımı olay oldu! Elinin ayarı kaçınca ortalık karıştı: Ne yaptın koca adama? 3

Ceylan, İşler ile uçakta çektiği bir selfieyi Instagram hesabında "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik" notuyla paylaştı.

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