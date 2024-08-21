Şarkıcı Ceylan’ın Nejat İşler paylaşımı olay oldu! Elinin ayarı kaçınca ortalık karıştı: “Ne yaptın koca adama?”

Küçük yaşlarda şöhreti yakalayan ve yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Ceylan, son olarak Nejat İşler paylaşımıyla gündeme geldi. İşler ile uçakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Ceylan, filtreyi abartınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşler'i görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Ceylan'ın o paylaşımı...