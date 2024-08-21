Birce Akalay aşka geldi! Sevgilisi Hakan Kurtaş’la tatil pozlarını art arda paylaştı! Yorum yağdı: “İçimi açıyorsunuz”

Hakan Kurtaş ile aşklarına doludizgin devam eden Akalay, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Akalay, ilişkisiyle ilgili "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak... Her şey çok keyifli" şeklinde konuşmuştu.