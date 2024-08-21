Birce Akalay aşka geldi! Sevgilisi Hakan Kurtaş’la tatil pozlarını art arda paylaştı! Yorum yağdı: “İçimi açıyorsunuz”

Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Murat Ünalmış ile 2011-2012 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu, 2014'te evlendiği Sarp Levendoğlu'ndan 2017'de boşandı.
Attığı her adımla dikkat çeken Akalay, geçen aylarda ise gönlünü bir başka meslektaşı Hakan Kurtaş'a kaptırdı.
Hakan Kurtaş ile aşklarına doludizgin devam eden Akalay, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden kareleri art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Oldukça keyifli görünen ünlü çiftin tatil pozları, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Bir takipçisi ünlü çift için "İçimi açıyorsunuz" yorumunda bulundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
Akalay, ilişkisiyle ilgili "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak... Her şey çok keyifli" şeklinde konuşmuştu.