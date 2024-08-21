Dört gözle bekleniyordu! Gönül Dağı’ndan seyirciyi coşturan haber geldi

Gönül Dağı dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda dizinin sevilen oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı söyleniyor. Bu dizinin dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor.
Gönül Dağı dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda dizinin sevilen oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı söyleniyor. Bu dizinin dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor.
YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Gönül Dağı dizisinin beşinci sezon çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da hız kesmeden devam ediyor. Hayranların merakla beklediği yeni sezonun 143. bölümü eylül ayında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın ayrılacağına dair dolaşan söylentilere rağmen yapımcı Köprü Film ile yapılan son dakika anlaşmasıyla Atan'ın 5. sezonda da aramızda olacağı müjdelendi.
Bu gelişme dizinin takipçileri arasında büyük bir mutluluk yarattı ve sosyal medyada geniş çapta olumlu tepkilerle karşılandı.
YENİ KARAKTERLER, YENİ HEYECANLAR
Gönül Dağı'nın beşinci sezonunda izleyicileri Kiraz ve Sefer isimli iki yeni karakter bekliyor. Bu karakterler, dizinin dinamiklerini nasıl değiştirecekleri ve mevcut karakterlerle olan etkileşimleri ile merak uyandırıyor.
Öte yandan, Sedef, İsmet ve Ayşe karakterlerinin yaşamlarındaki yeni gelişmeler, Gönül Dağı'nın hikayesini daha da derinleştiriyor.
YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?
Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak kulislerde dolaşan söylentilere göre, dizinin Eylül ayında yeniden ekranlarda olacağı konuşuluyor.