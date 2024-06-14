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Formülü duyanın ağzı açık kalıyor! Gönül Dağı'nın Dilek'i Güsim Ali fit formunu böyle koruyor! "Her gece 3'te kalkıp..."

Başarılı oyuncu Gülsim Ali, Al Sancak ve Gönül Dağı gibi projelerdeki etkileyici performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, hayranlarından gelen sorulara verdiği samimi yanıtlarla da dikkat çekiyor. İşte güzel oyuncunun kilosu ile ilgili gelen sorulara cevabı...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:48 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:48
Formülü duyanın ağzı açık kalıyor! Gönül Dağı’nın Dilek’i Güsim Ali fit formunu böyle koruyor! Her gece 3’te kalkıp...

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Başarılı oyuncu Gülsim Ali, Al Sancak ve Gönül Dağı gibi projelerdeki etkileyici performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, hayranlarından gelen sorulara verdiği samimi yanıtlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir hayranının "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Gülsim Ali, "Bu durumdan çok şikayetçiyim" diyerek herkesi şoke etti. İşte Gülsüm Ali'nin zayıflık sırrı...

Geçtiğimiz günlerde bir hayranının "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Gülsim Ali, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamaz olur muyum, yaşıyorum elbette. Özellikle bu aralar fazla kilolarım bir 'sorun' olarak çıkıyor karşıma. Ben hiç bir zaman çok zayıf biri olmadım. Tatlıya çok çok çok düşkünüm, hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben."

Gülsim Ali, tatlıya olan düşkünlüğünü de dile getirerek, "Az önce kocaman bir kavanoz tatlısı yedim mesela," dedi. Diyet yapmanın kendisi için zor olduğunu belirten oyuncu, "Düzenli spor yapamıyorum, ne yazık ki çabuk pes ediyorum. Diyet yapmadım, yapamıyorum galiba," ifadeleriyle de birçok hayranını şaşırttı.

Gülsim Ali'nin paylaşımıGülsim Ali'nin paylaşımı

TATLI KRİZİNİ YOK EDEN FORMÜL

Tarçın:

Kan Şekerini Dengeler: Tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan doğal bir baharattır.
Tatlı İsteğini Bastırır: Tarçın, tatlı yeme isteğini azaltmada etkilidir.
Diğer Faydaları: Antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Yoğurt:

Sindirim Sistemi Dostu: Yoğurt, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.
Tokluk Hissi Verir: İçindeki probiyotikler ve proteinler sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.
Genel Sağlığa Faydaları: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını destekler.

Zeytin Yaprağı:

Antibakteriyel Özellikler: Zeytin yaprağı, antibakteriyel özellikler gösterir.
Kan Şekerini Düşürür: Kan şekerini ve kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.
Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Eğer bu karışımı değil de zeytin yaprağı çayını tüketmek isterseniz, işte yapılışı:

Malzemeler:

1 çay kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı
1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın ve bardağa ya da demliğe alın.
İçine zeytin yapraklarını ekleyin ve 8-10 dakika demlenmeye bırakın.
Süzerek yaprakları ayırın ve çayınızı yudumlayın.
Dilerseniz çayın içine çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz.
Tatlı Yeme İsteğini Bastıran Karışım Tarifi

Malzemeler:

4-5 yemek kaşığı yoğurt
2-3 çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı (toz halinde)
3-4 adet çekilmiş ceviz içi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Kurutulmuş zeytin yapraklarını toz haline getirin.
Bir kaseye yoğurdu aktarın, içine toz zeytin yaprağı ve toz tarçını ekleyin.
Dilerseniz çekilmiş ceviz içi de ekleyebilirsiniz.
Karışımı iyice karıştırın.

Kullanımı:

Bu karışımı öğleden sonra saat 15.00-17.00 arasında tüketin.
10 gün boyunca her gün bu karışımı tüketin. Tatlı yeme isteğinizin azaldığını gözlemleyeceksiniz.
En fazla 3 hafta uygulayıp ardından bir hafta ara verin.

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