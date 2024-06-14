Formülü duyanın ağzı açık kalıyor! Gönül Dağı'nın Dilek'i Güsim Ali fit formunu böyle koruyor! "Her gece 3'te kalkıp..."

Başarılı oyuncu Gülsim Ali , Al Sancak ve Gönül Dağı gibi projelerdeki etkileyici performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, hayranlarından gelen sorulara verdiği samimi yanıtlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir hayranının "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Gülsim Ali, "Bu durumdan çok şikayetçiyim" diyerek herkesi şoke etti. İşte Gülsüm Ali 'nin zayıflık sırrı...

Geçtiğimiz günlerde bir hayranının "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Gülsim Ali, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamaz olur muyum, yaşıyorum elbette. Özellikle bu aralar fazla kilolarım bir 'sorun' olarak çıkıyor karşıma. Ben hiç bir zaman çok zayıf biri olmadım. Tatlıya çok çok çok düşkünüm, hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben."