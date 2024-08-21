Bebek bekleyen Neslihan Atagül’den karnı burnunda ilk poz! Eşi Kadir Doğulu peş peşe paylaştı!

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun... Seni Çok Seviyorum..."

"BEN MUTLUYUM! HEM DE ÇOK!"

Atagül de aynı pozları "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notuyla paylaştı.