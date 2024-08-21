Bebek bekleyen Neslihan Atagül’den karnı burnunda ilk poz! Eşi Kadir Doğulu peş peşe paylaştı!

Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise müjdeli haber geldi.
Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise müjdeli haber geldi.
Sosyal medya hesabında hamile olduğunu duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullandı.
32 yaşına basan Atagül, şimdi ise eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
ROMANTİK KUTLAMA
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün karnı burnunda pozlarını romantik bir notla sosyal medya hesabında yayınladı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun... Seni Çok Seviyorum..."
"BEN MUTLUYUM! HEM DE ÇOK!"
Atagül de aynı pozları "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notuyla paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımlara yoğun ilgi göstererek ünlü çifti beğeni yağmuruna tuttu.
Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'ün büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.