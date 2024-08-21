SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Bebek bekleyen Neslihan Atagül’den karnı burnunda ilk poz! Eşi Kadir Doğulu peş peşe paylaştı!

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül, geçen haftalarda bebek müjdesi vermişti. Hamile olduğunu duyuran ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Doğulu, Atagül’ün karnı burnunda pozlarını romantik bir notla sosyal medya hesabında yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:13
Bebek bekleyen Neslihan Atagül’den karnı burnunda ilk poz! Eşi Kadir Doğulu peş peşe paylaştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise müjdeli haber geldi.

Sosyal medya hesabında hamile olduğunu duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullandı.

32 yaşına basan Atagül, şimdi ise eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

ROMANTİK KUTLAMA
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün karnı burnunda pozlarını romantik bir notla sosyal medya hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun... Seni Çok Seviyorum..."

"BEN MUTLUYUM! HEM DE ÇOK!"
Atagül de aynı pozları "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notuyla paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımlara yoğun ilgi göstererek ünlü çifti beğeni yağmuruna tuttu.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'ün büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte
Eren Erdem CHP’den istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken’dan ateşkes oyunu! Müzakereler devam ederken Gazze’de saldırılar arttı
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
SON DAKİKA