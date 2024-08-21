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Ceyda Düvenci bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Verdiği kilolar dikkat çekti

Bülent Şakrak ile boşandıktan bir süre sonra diyetle zayıflayan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Düvenci, bikinili pozlarını paylaştı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 07:01
Ceyda Düvenci bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Verdiği kilolar dikkat çekti

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2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

Ceyda DüvenciCeyda Düvenci

Boşanma sonrası diyete başlayan ve 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, Güçlü Mete ile aşkını ilan ederek de adından söz ettirmişti.

Bikinili pozuyla sosyal medyayı salladıBikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ceyda Düvenci yeni haliyle paylaşıma doymuyor. Bikinili karelerini paylaşarak fit görünümünü sergileyen Düvenci yine adından söz ettirdi.

Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadıVerdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

ETİ, HAMURU BIRAKTI!
Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu verdiği bir röportajda, "Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım... Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım... Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende... 'Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim' dedim... Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58'e düştüm..." demişti.

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