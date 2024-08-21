Ceyda Düvenci bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Verdiği kilolar dikkat çekti

Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

ETİ, HAMURU BIRAKTI!

Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu verdiği bir röportajda, "Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım... Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım... Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende... 'Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim' dedim... Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58'e düştüm..." demişti.