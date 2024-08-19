Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismi pılını pırtını toplayıp gitti! Yeni projesi de duyuruldu! Yerinde yeller esecek

Diziden ayrılan ünlü ismin, yeni projesi de duyuruldu. Hayranlarının merakla beklediği bu yeni proje, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.
Diziden ayrılan ünlü ismin, yeni projesi de duyuruldu. Hayranlarının merakla beklediği bu yeni proje, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz gün gelen kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu Müjde Uzman, yeni sezon için iddialı bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçen sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok projeyle anıldı.
Sonunda, usta yapımcı Ömer Özgüner ile anlaşarak, Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Aşk Evlilik Boşanma" adlı dizide başrol oynamayı kabul etti.
"Aşk Evlilik Boşanma" Kore yapımı "Love (ft. Marriage and Divorce)" dizisinden uyarlanıyor.
Müjde Uzman, bu iddialı projede "Gaye" karakterine hayat verecek. Uzman'a dizide Bennu Yıldırımlar ve Melisa Şenolsun eşlik edecek.
Dizi, etkili bir kadın draması olarak izleyicinin karşısına çıkacak ve bu güçlü kadronun performansıyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.
LOVE (FT. MARRİAGE AND DİVORCE) KONUSU NEDİR?
Marriage and Divorce) Mutlu gibi görünen evliliklerinin yaşanan değişim ve sorunlardan etkilenmesi, radyo programında çalışan üç başarılı kadının hayatını temelinden sarsar. Binlerce seçenek, sınırsız eğlence.