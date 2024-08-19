PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismi pılını pırtını toplayıp gitti! Yeni projesi de duyuruldu! Yerinde yeller esecek

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu, diziden ayrıldı! Ekranların popüler yapımı Kızılcık Şerbeti, izleyiciyi ekrana kilitleyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Ancak, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncularından biri, diziden ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılık, dizinin takipçilerini derinden sarstı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 20:00 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 20:00

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diziden ayrılan ünlü ismin, yeni projesi de duyuruldu. Hayranlarının merakla beklediği bu yeni proje, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün gelen kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu Müjde Uzman, yeni sezon için iddialı bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok projeyle anıldı.

Sonunda, usta yapımcı Ömer Özgüner ile anlaşarak, Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Aşk Evlilik Boşanma" adlı dizide başrol oynamayı kabul etti.

"Aşk Evlilik Boşanma" Kore yapımı "Love (ft. Marriage and Divorce)" dizisinden uyarlanıyor.

Müjde Uzman, bu iddialı projede "Gaye" karakterine hayat verecek. Uzman'a dizide Bennu Yıldırımlar ve Melisa Şenolsun eşlik edecek.

Dizi, etkili bir kadın draması olarak izleyicinin karşısına çıkacak ve bu güçlü kadronun performansıyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

LOVE (FT. MARRİAGE AND DİVORCE) KONUSU NEDİR?

Marriage and Divorce) Mutlu gibi görünen evliliklerinin yaşanan değişim ve sorunlardan etkilenmesi, radyo programında çalışan üç başarılı kadının hayatını temelinden sarsar. Binlerce seçenek, sınırsız eğlence.

Dilan Polatın tahliyesi sonrası kara kutu Şuleden ilk paylaşım! Aylar sonra ortaya çıkmıştı...Dilan Polatın tahliyesi sonrası kara kutu Şuleden ilk paylaşım! Aylar sonra ortaya çıkmıştı...
Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası kara kutu Şule'den ilk paylaşım! Aylar sonra ortaya çıkmıştı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
ABD’li Albay Douglas McGregor, İsrail’in kirli planını itiraf etti: Gazze’deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı’nin ipi siyonistlerin elinde
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı
ABD ve küresel tetikçiler harekete geçti! Maşa Bloomberg hedef Türkiye’yi itibarsızlaştırmak
Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı
Dünyayı alarma geçiren virüsün tüm merak edilenleri: Nasıl bulaşır, nasıl önlenir? M çiçeği MPox Maymun çiçeği...
Kağıthane’de 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası konuştu
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
SON DAKİKA