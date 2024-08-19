Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismi pılını pırtını toplayıp gitti! Yeni projesi de duyuruldu! Yerinde yeller esecek

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Diziden ayrılan ünlü ismin, yeni projesi de duyuruldu. Hayranlarının merakla beklediği bu yeni proje, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün gelen kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu Müjde Uzman, yeni sezon için iddialı bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.