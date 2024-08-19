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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda büyük bir şok yaşandı! Dizinin hayranlarını üzecek bir ayrılık haberi geldi. Dizideki favori karakterlerden biri, senaryo gereği diziden ayrılıyor. Bu beklenmedik gelişme, izleyicileri derinden sarsacak ve dizinin gidişatını önemli ölçüde değiştirecek. Ayrılığın nedenleri ve etkileri merak konusu oldu.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, beklenmedik bir ayrılıkla sarsıldı. Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin'in, dizide canlandırdığı Kaya karakterine veda edeceği haberi geldi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu gelişme geçtiğimiz günlerde kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu bilgilere göre Taro Emir Tekin, yeni sezonda Kuşatma dizisinde rol almak için Yalı Çapkını dizisinden resmen ayrıldı.