58 yıl önce ’Kadın Asla Unutmaz’ filminin başrolünü oynamıştı! Hülya Koçyiğit filminin yeniden gösterimi için Zonguldak’a geldi

'NE ZAMAN MADEN KAZASI HABERİ DUYSAM KALBİM ÇARPMAYA BAŞLIYOR' Yıllar önceki Zonguldak ziyaretinde madencilerle bir araya geldiğini anlatan Koçyiğit, maden kazalarına üzüntü duyduğunu belirterek " O zamanlarda çok rica etmiştim. 'Ne olur beni madenlere götürün, oradaki işçilere bir selam vermek istiyorum' diye. Maalesef beni madenlerin derinliklerine indirmediler ama işçilerle birlikte bir öğle yemeği yediğimizi hatırlıyorum. Onlarla sohbet ettiğimi hatırlıyorum. O günden beri, ne zaman bir maden kazası haberi duysam kalbim çarpmaya başlıyor. Hepimiz çok zor bir iş yaptıklarını biliyoruz. Helal olsun onlara, iyi ki varlar" dedi.

Hülya Koçyiğit, 58 yıl önce çektiği filmin yeniden gösterimine katıldı

MADENCİLERLE İLGİLİ FİLM YAPILMASINI İSTEDİ

Yeni bir film projesi olmadığını belirten Koçyiğit, madencilerin hayatını işleyen film yapılırsa güzel olabileceğini söyledi. Etkinliği değerlendiren Koçyiğit, "Sinemanın gücünü hep birlikte bugün yaşayacağız. 58 yıl önce çekilmiş bir film, bugün yeniden bugünün seyircileriyle buluşacak. Bu benim için olağanüstü bir heyecan ve duygusal bir an. Sinema öyle bir sanat ki, nesiller boyu yok olmadan izlenebiliyor. Türk sineması da böyle; geçmişten günümüze halkımızın iliklerine işlemiş bir sanat. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak" diye konuştu.