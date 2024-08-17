Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı

Aydemir Akbaş

AYDEMİR AKBAŞ'IN HASTALIĞI



Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce kanseri iki kez yenen Akbaş; "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.