Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı

Yeşilçam ve son dönemde rol aldığı Kolpaçino serisi filmleriyle milyonların sevgisini kazanan 88 yaşındaki ünlü oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında vefat etti.
Akbaş'ın cenaze programı belli oldu.
Yeşilçam ve son dönemde rol aldığı Kolpaçino serisi filmleriyle milyonların sevgisini kazanan 88 yaşındaki ünlü oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında vefat etti.
Akbaş'ın cenaze programı belli oldu.
Usta oyuncuya önce Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğleye müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vasiyeti de ortaya çıktı. Yıllar önce verdiği bir röportajında vasiyetini açıklayan Akbaş'ın iki isteği vardı. İlk ayrıntı geride bıraktığı kedilerine iyi bakılmasıydı.
İkincisini ise şu sözlerle ifade etmişti:
"Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.."
AYDEMİR AKBAŞ'IN HASTALIĞI
Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce kanseri iki kez yenen Akbaş; "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmendir. 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğmuştur. Sinema kariyerine 1960'larda başlamış ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının popüler isimlerinden biri haline gelmiştir. Çoğunlukla komedi filmleriyle tanınır.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYESİ
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.