SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Aydemir Akbaş’a ünlüler böyle veda etti: “Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti” Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil...

Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. Yoğun bakıma tedavi gören ünlü isim vefat etti. Akbaş'ın acı haberinin ardından ise ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. İşte Derya Tuna'dan Ebru Gündeş'e, İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e yürek yakan o paylaşımlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 10:25 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 10:43
Aydemir Akbaş’a ünlüler böyle veda etti: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil... 1

Akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma tedavi gören ünlü isimden acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden usta oyuncu Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti.

Aydemir Akbaş’a ünlüler böyle veda etti: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil... 2

Aydemir Akbaş'ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi.

Aydemir Akbaş’a ünlüler böyle veda etti: Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil... 3

İşte o paylaşımlar...

SON DAKİKA