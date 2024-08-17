Aydemir Akbaş’a ünlüler böyle veda etti: “Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti” Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil...

Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. Yoğun bakıma tedavi gören ünlü isim vefat etti. Akbaş'ın acı haberinin ardından ise ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. İşte Derya Tuna'dan Ebru Gündeş'e, İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e yürek yakan o paylaşımlar...