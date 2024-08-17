Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının renkli karakterlerinden biri olan Aydemir Akbaş , hayatını kaybetti. İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı, 88 yaşında yaşama veda etti.

AYDEMİR AKBAŞ NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Aydemir Akbaş, ilk evliliğini 1964 yılında tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile yapmış, bu evlilikten sonra iki kez daha aynı eşi ile nikah masasına oturmuştur. Kariyeri boyunca kolon, gırtlak ve bağırsak kanseri ile mücadele eden Akbaş, son olarak 2023 yılında kansere yeniden yakalandığını duyurmuştu.