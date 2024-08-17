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Aydemir Akbaş neden öldü, ne kanseriydi, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş cenazesi ne zaman?

Türk sinemasının önemli ismi Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden usta oyuncu tedavi gördüğü İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Peki, Aydemir Akbaş neden öldü, ne kanseriydi, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş cenazesi ne zaman? İşte hayatı ve oynadığı filmler!

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 09:00
Aydemir Akbaş neden öldü, ne kanseriydi, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş cenazesi ne zaman?

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Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının renkli karakterlerinden biri olan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı, 88 yaşında yaşama veda etti.

AYDEMİR AKBAŞ NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Aydemir Akbaş, ilk evliliğini 1964 yılında tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile yapmış, bu evlilikten sonra iki kez daha aynı eşi ile nikah masasına oturmuştur. Kariyeri boyunca kolon, gırtlak ve bağırsak kanseri ile mücadele eden Akbaş, son olarak 2023 yılında kansere yeniden yakalandığını duyurmuştu.

AYDEMİR AKBAŞ CENAZESİ NE ZAMAN?

Aydemir Akbaş'ın cenazesine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR? İŞTE HAYATI VE OYNADIĞI FİLMLER

1936 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya gelen Akbaş, Galatasaray Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından gazetecilik yapmaya başladı. Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro sahnesine adım atan Akbaş, Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı.

1960 yılında askerlik görevini Urfa'nın Suruç ilçesinde tamamlayan Akbaş, ardından Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile sinemaya adım atan sanatçı, aynı zamanda sahne amirliği yaparak "Sipsi Selim" karakterine hayat verdi.

Aydemir Akbaş, sinema ve tiyatro alanında 50 yılı aşkın sürede 127 filmde rol aldı, 8 film yönetti ve 30'a yakın tiyatro oyununda performans sergiledi. 1974 yılında Yeşilçam ve Yılmaz Güney filmlerinde de boy gösteren Akbaş, senaryo yazımında da kendini gösterdi. Toplamda 33 filme senaryo yazan sanatçı, özellikle "Kolpaçino" film serisiyle geniş kitleler tarafından sevildi.

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