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Artık İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak! Bahar dizisinden flaş transfer!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Bahar dizisinde canlandırdığı Dora Özsoy karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Allen, şimdi de yeni bir projede yer almanın heyecanını yaşıyor. Hayranları, Allen’ın yeni projede nasıl bir rol üstleneceğini merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:49 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:49
Artık İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak! Bahar dizisinden flaş transfer!

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Yasemin Allen, Bahar dizisinde Dora Özsoy karakteriyle gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Allen, şimdi de yeni bir projeye hazırlanıyor. Yeni projede hangi rolde olacağı merak konusu olan Allen, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Yasemin Allen, "Bahar" dizisinde canlandırdığı Dora Özsoy karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Gelen son kulis bilgilerine göre, güzel oyuncu yeni bir projede daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu projede Yasemin Allen, yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak.

İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer alacağı ve Netflix'in iddialı projeleri arasında gösterilen "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Yavuz Turgul, oğlu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Kurtcebe Turgul ve Selim Demirdelen oturacak.

Çelikkol'un canlandıracağı Kemal karakterinin aşık olduğu Neslihan rolü ise yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Allen tarafından canlandırılacak.

Son dönemde başarılı projelerde yer alan Yasemin Allen, Haluk Bilginer ve Ethan Kai ile başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz ay BBC2'de seyirciyle buluşan "The Turkish Detective" dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ayrıca Allen, tiyatro sahnesinde de Murat Cemcir'le birlikte rol aldığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı oyunla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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