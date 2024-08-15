Artık İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak! Bahar dizisinden flaş transfer!

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Yasemin Allen, Bahar dizisinde Dora Özsoy karakteriyle gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Allen, şimdi de yeni bir projeye hazırlanıyor. Yeni projede hangi rolde olacağı merak konusu olan Allen, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Yasemin Allen, "Bahar" dizisinde canlandırdığı Dora Özsoy karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Gelen son kulis bilgilerine göre, güzel oyuncu yeni bir projede daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu projede Yasemin Allen, yetenekli oyuncu İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak.