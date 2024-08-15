Önce Atakan sonra Gökhan... İrem Derici'den flaş aşk itirafı! "Kapının önüne koyarım" diyerek açıkladı!

"HER GÜN AŞIK OLMUYORUM! ÖYLE GÖSTERİYORUM"

İrem Derici, kendisi hakkında sıkça dile getirilen "Sürekli birilerine aşık oluyor" eleştirisine de yanıt verdi. Derici, bu eleştirilere karşı ilk kez konuşarak, "Hayır, ben her gün aşık olmuyorum. Belki ben öyle gösteriyorum ki siz aşık olduğumu zannediyorsunuz. Belki de ben olayın bazen fotoğraf kısmındayım. Belki İrem Derici'ye bu imaj yarayacak diye düşünüyorum. İnsanlar kariyer kurtarmak için evlenip, çocuk doğuruyorlar. Bunu dürüstçe çıkıp söyleyen bir tek benim" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMA GİRECEK ERKEĞİN ÇELİK GİBİ SİNİR SİSTEMİ OLMASI GEREK"

Eski ve yeni ilişkiler arasındaki kıyaslamalarla ilgili soruya da açıklık getiren 37 yaşındaki şarkıcı, "Ben alışkınım, bunların yaşanması çok normal. Hayatıma giren erkek de bu yorumları okuyor. Sabahtan akşama kadar bu tarz gelen yorumları silmeye kalksam biterim. Hayatıma giren bir insanın çelik gibi bir sinir sistemine sahip olması gerekiyor" dedi.