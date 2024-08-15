Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Kimi bankacı kimi tornacıymış; Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu...

1 Milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme gelen ünlülerin, şöhret öncesi hayatları oldukça mütevazıydı. Ekranlarda gördüğümüz o göz alıcı görüntülerin ardında, toprakla uğraşan, tezgahtarlık yapan hatta doktorluk yapan isimler yatıyor. Hülya Koçyiğit, Mert Yazıcıoğlu gibi ünlülerin ilk işlerini öğrenmek sizi şaşırtacak!

2 Bir düşünün, Şener Şen'i beyaz perdede izlemeden önce bir okul sırasına oturtup karşısına geçseydiniz ve matematik öğretmeniz olsaydı? İşte bu yazı, sizin için tam da bu inanılmaz dönüşümleri mercek altına alıyor!