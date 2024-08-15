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Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Kimi bankacı kimi tornacıymış; Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu...

Hepimizin hayranlıkla takip ettiği ünlüler, göz kamaştırıcı yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu isimlerin şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki hayatları, çoğu zaman bir sürpriz oluyor. Bankacılıktan tornacılığa, çiftçilikten şarkıcılığa uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu meslekler, ünlülerin başarı hikayelerine yepyeni bir boyut katıyor. Çağla Şıkel, Sibel Can, Özcan Deniz gibi isimlerin şaşırtıcı geçmişlerini keşfetmeye hazır mısınız?

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:36 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:36
Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Kimi bankacı kimi tornacıymış; Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu... 1

Milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme gelen ünlülerin, şöhret öncesi hayatları oldukça mütevazıydı. Ekranlarda gördüğümüz o göz alıcı görüntülerin ardında, toprakla uğraşan, tezgahtarlık yapan hatta doktorluk yapan isimler yatıyor. Hülya Koçyiğit, Mert Yazıcıoğlu gibi ünlülerin ilk işlerini öğrenmek sizi şaşırtacak!

Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Kimi bankacı kimi tornacıymış; Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu... 2

Bir düşünün, Şener Şen'i beyaz perdede izlemeden önce bir okul sırasına oturtup karşısına geçseydiniz ve matematik öğretmeniz olsaydı? İşte bu yazı, sizin için tam da bu inanılmaz dönüşümleri mercek altına alıyor!

Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Kimi bankacı kimi tornacıymış; Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu... 3

Sibel Can/ Hem oryantal hem solist

Tutkulu bir dansçı ve performans sanatçısı olarak bilinen Sibel Cangüre, genç yaşta aldığı bir teklif ile sahnelerin yıldızı haline geldi. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında sık sık görülen Sibel, dans yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Oryantal dansın büyüleyici dünyasına giriş yaptığında, kısa sürede adını duyurdu.

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