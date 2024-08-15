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Gören gözlerine inanamıyor! Yasemin Özilhan'ın sabah kahvaltısı hayret ettirdi! "Bunu yiyip de..."

Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özilhan, öğünlerinden birini takipçileriyle paylaşarak, hem beslenme alışkanlıklarını gözler önüne serdi hem de takipçileri arasında merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:19 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:19
Gören gözlerine inanamıyor! Yasemin Özilhan’ın sabah kahvaltısı hayret ettirdi! Bunu yiyip de...

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Bir dönemin reyting rekortmeni "Doktorlar" dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan ve dizinin ardından evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özilhan, son olarak bir öğününü paylaşarak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra evlenip iki çocuk annesi oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özilhan'ın son paylaşımı ise oldukça fazla yorum aldı.

PAYLAŞTIĞI ÖĞÜN ŞAŞKINLIK YARATTI

Yasemin Özilhan, son olarak tabakta yer alan bir öğününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak bu paylaşım, beklenmedik bir şekilde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tabaktaki öğünü gören birçok kullanıcı, öğünün yeterince doyurucu olmadığını belirtti ve bu durum Özilhan'ın sağlığıyla ilgili çeşitli yorumlara yol açtı.

Yasemin Özilhan'ın bu paylaşımına, hayranlarından esprili yorumlar da gecikmedi. Birçok takipçi, "Bununla nasıl doyuyorsun?" ve "Bunu yiyip de üstüne 5 tane daha poğaça yersem anca doyarım" gibi yorumlarla Özilhan'ın öğününü tiye aldı. Bu yorumlar, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Özilhan'ın sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme tercihleri de bir kez daha gündeme geldi.

Yasemin Özilhan'ın paylaşımıYasemin Özilhan'ın paylaşımı

ÖZİLHAN'IN TERCİHLERİ VE TATİL ALIŞKANLIKLARI

Özilhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, doğayla iç içe olmayı tercih ettiklerini ve bu nedenle karavan tatillerini sevdiklerini belirtmişti. Bodrum'da tatil yaparken evden pek çıkmadıklarını ifade eden Özilhan, bölgedeki fiyatlar hakkında bilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Özilhan'ın paylaştığı öğün, sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışmaların fitilini ateşlerken, bazı takipçiler bu tarz paylaşımların sağlığa olumsuz etkileri olabileceğini savundu. Diğer yandan, Özilhan'ın yaşam tarzına hayranlık duyan bir kitle de var.

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