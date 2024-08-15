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Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber geldi. Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyuran yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:37 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:37
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum

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Yeşilçam ve son dönemde rol aldığı Kolpaçino serisi filmlerle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İBRAHİM TATLISES PAYLAŞTI
Akbaş'ı sevenlerini üzen haberi yakın dostu şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştı.



AYDOŞUM İÇİN DUA BEKLİYORUM
Tatlıses yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum." dedi.

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