Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam ve son dönemde rol aldığı Kolpaçino serisi filmlerle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakımda olduğu bildirildi.





AYDOŞUM İÇİN DUA BEKLİYORUM

Tatlıses yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum." dedi.