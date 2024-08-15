Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! “Aman Hüsnü komiserim görmesin”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve bu rolle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan iddialı pozlara Arka Sokaklar'daki Hüsnü karakterine işaret edilerek "Aman Hüsnü komiserim görmesin", "Sen Hüsnü'nün kızısın kendine gel" yorumları yapıldı. İşte Yüsra Geyik'in o pozları...