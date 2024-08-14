Sandık Kokusu kadrosuna yıldırım gibi düşecek! Kırgın Çiçekler’in yıldız isminden yeni proje! Özge Özpirinçci ile birlikte...

Kırgın Çiçekler dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız isim, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özge Özpirinçci ile aynı projede buluşacak olan oyuncu, hayranlarına unutulmaz bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici transfer, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Kırgın Çiçekler'de yıldızlaşan oyuncu, yeni sezonda Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özge Özpirinçci gibi başarılı isimlerle birlikte çalışacak olan oyuncu, yeni projesiyle büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, merakla beklenen bu transferin diziye nasıl bir dinamizm katacağını sabırsızlıkla bekliyor.