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Sandık Kokusu kadrosuna yıldırım gibi düşecek! Kırgın Çiçekler'in yıldız isminden yeni proje! Özge Özpirinçci ile birlikte...

Kırgın Çiçekler dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, televizyon dünyasında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sandık Kokusu dizisine yaptığı sürpriz transferle, ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Özge Özpirinçci ile birlikte rol alacak olan oyuncu, yeni sezonda heyecan dolu sahnelerle izleyicileri ekrana kilitleyecek.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:59
Sandık Kokusu kadrosuna yıldırım gibi düşecek! Kırgın Çiçekler’in yıldız isminden yeni proje! Özge Özpirinçci ile birlikte...

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Kırgın Çiçekler dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız isim, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özge Özpirinçci ile aynı projede buluşacak olan oyuncu, hayranlarına unutulmaz bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici transfer, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Kırgın Çiçekler'de yıldızlaşan oyuncu, yeni sezonda Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özge Özpirinçci gibi başarılı isimlerle birlikte çalışacak olan oyuncu, yeni projesiyle büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, merakla beklenen bu transferin diziye nasıl bir dinamizm katacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Genç kuşağın gözde kadın yıldızlarından Biran Damla Yılmaz,"Sandık Kokusu" ile el sıkıştı.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı bu dizi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Biran Damla Yılmaz, dizide "Ayça" karakterine hayat verecek ve hikayede dengeleri tamamen değiştirecek.

Başarılı oyuncu, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Engin Öztürk gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçecek.

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