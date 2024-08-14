8 yıl önce evlenen Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’ın yeni yaşını böyle kutladı: “Canım karıcığım” Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Alp Navruz...

Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı olan ünlü çift, son olarak Sinem Kobal'ın doğum günüyle gündem oldu. Uzun bir aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Kobal, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımında Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Alp Navruz gibi ünlü isimler yer alırken İmirzalıoğlu'nun sürprizi dikkat çekti. İşte o paylaşım...