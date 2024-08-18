Sandık Kokusu dizisinde Filiz’in hayatını zindana çevirecek! 1, 2, 3 derken tam 4 isim birden...

Planlar Değişti: Set Üçüncü Bölümde Urfa'ya Gidiyor Kulislerden sızan bilgilere göre, dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü önce Urfa sahneleriyle açılacaktı. Ancak planlarda bir değişiklik yapıldı ve İstanbul sahnelerinin ardından Güneydoğu'ya gidileceği açıklandı.

Bu sezon, Hasan (Uğur Yücel) ile Filiz'in (Demet Akbağ) hayatına Hasan'ın kardeşi Gülnaz (Gözde Seda Altuner) dahil olacak ve evde büyük bir çatışma başlayacak.

Yeni Karakterler ve Gelişmeler Dizinin diğer dikkat çeken karakterlerinden Bora (Engin Öztürk), gıda sektöründeki başarılı iş yaşamıyla hikâyeye bomba gibi giriş yapacak. Ayrıca, kuzen Ayça'nın (Biran Damla Yılmaz) boşanıp gelişi, Karsu'nun (İpek Özağan) dünyasını iyice karıştıracak. "Sandık Kokusu"nun yeni sezonu, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 18 Eylül'de başlayacak yeni sezon, büyük bir heyecanla bekleniyor.