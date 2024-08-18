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Sandık Kokusu dizisinde Filiz'in hayatını zindana çevirecek! 1, 2, 3 derken tam 4 isim birden...

Sandık Kokusu dizisine yaptığı sürpriz transferle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizi yeni sezonuna hazırlanıyor. Bunun yanı sıra yeni transferlerin gerçekleştiği dizide daha da ortalık karışacak gibi görünüyor. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 12:42
Sandık Kokusu dizisinde Filiz’in hayatını zindana çevirecek! 1, 2, 3 derken tam 4 isim birden...

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Show TV'nin geçen sezondan beri merakla beklenen dizisi "Sandık Kokusu", yeni sezonuyla 18 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken dizi, bu sezon büyük bir değişim ve yenilikle ekranlara geliyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

"Sandık Kokusu"nun yeni sezonunda, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, başarılı yönetmen Altan Dönmez'in çektiği bölümlerle izleyiciler karşılaşacak.

Dizinin kadrosuna bu sezon Engin Öztürk, Biran Damla Yılmaz, Gözde Seda Altuner ve İpek Özağan gibi yetenekli oyuncular dahil oldu.

Planlar Değişti: Set Üçüncü Bölümde Urfa'ya Gidiyor

Kulislerden sızan bilgilere göre, dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü önce Urfa sahneleriyle açılacaktı. Ancak planlarda bir değişiklik yapıldı ve İstanbul sahnelerinin ardından Güneydoğu'ya gidileceği açıklandı.

Bu sezon, Hasan (Uğur Yücel) ile Filiz'in (Demet Akbağ) hayatına Hasan'ın kardeşi Gülnaz (Gözde Seda Altuner) dahil olacak ve evde büyük bir çatışma başlayacak.

Yeni Karakterler ve Gelişmeler

Dizinin diğer dikkat çeken karakterlerinden Bora (Engin Öztürk), gıda sektöründeki başarılı iş yaşamıyla hikâyeye bomba gibi giriş yapacak. Ayrıca, kuzen Ayça'nın (Biran Damla Yılmaz) boşanıp gelişi, Karsu'nun (İpek Özağan) dünyasını iyice karıştıracak.

"Sandık Kokusu"nun yeni sezonu, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 18 Eylül'de başlayacak yeni sezon, büyük bir heyecanla bekleniyor.

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