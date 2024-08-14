13 yıllık evliliğin meyvesi! Demet Şener “Anne-kız günü” deyip paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın: “Boynuz kulağı geçmiş”

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalan ve olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Demet Şener, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İrem Kutluay ile bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda İrem Kutluay güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu. İşte Demet Şener'in güzeller güzeli kızı İrem'le yaptığı o paylaşım...
2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu.
6 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan ikiliden Demet Şener, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İrem Kutluay ile bir paylaşımda bulundu.
İrem'le kamera karşısına geçen Şener, paylaşımına "Anne kız günü" notunu ekledi.