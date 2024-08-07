EDHO'nun yıldız ismiydi! Esra Bilgiç'in partneri belli oluyor! "Bu ikili ortalığı yakıp geçer..."

Esra Bilgiç ekranlara muhteşem bir dönüş yapıyor! " Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz " serisinin tanınmış bir yıldızıyla güçlerini birleştiren Bilgiç, yeni projesiyle hayranlarını mest etmeye hazırlanıyor. Bu ikili, televizyon ekranlarında yeni bir devrim yaratma vaadiyle dolu. Özellikle Bilgiç'in karizmatik oyunculuğu ve yeni partnerinin tecrübesi, projeyi merakla beklenen bir yapım haline getiriyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu iki yıldızın yaratacağı etki, izleyici kitlesini genişletmeye ve televizyon dünyasında yankı uyandırmaya aday.

Televizyon dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç 'in yeni dizisinde partneri, EDHO'nun sevilen ismi oldu. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bu projede, iki başarılı oyuncu ekranlarda harikalar yaratacak.

Tay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı "Alboraların Sert Kışı" dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Lübnan yapımı "Al Hayba"nın yerli uyarlaması olan bu dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kerem Çatay ve Lale Eren'in kurduğu Tay Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu ise Gülizar Irmak'a ait.