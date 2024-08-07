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EDHO'nun yıldız ismiydi! Esra Bilgiç'in partneri belli oluyor! "Bu ikili ortalığı yakıp geçer..."

Türk televizyon dünyasında yeni bir heyecan dalgası: Esra Bilgiç, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin sevilen bir oyuncusuyla yeniden bir araya geliyor. Bu ikilinin ekranlara geri dönüşü, dizi severler arasında büyük bir beklenti yarattı. İki başarılı oyuncunun birleşimiyle oluşacak olan kimya, izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Yeni projeleri için hazırlıklara başlayan Bilgiç ve partneri, kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorlar ve bu dönüş, televizyon dünyasında yeni bir fenomen yaratma potansiyeline sahip.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:20 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:20
EDHO’nun yıldız ismiydi! Esra Bilgiç’in partneri belli oluyor! Bu ikili ortalığı yakıp geçer...

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Esra Bilgiç ekranlara muhteşem bir dönüş yapıyor! "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" serisinin tanınmış bir yıldızıyla güçlerini birleştiren Bilgiç, yeni projesiyle hayranlarını mest etmeye hazırlanıyor. Bu ikili, televizyon ekranlarında yeni bir devrim yaratma vaadiyle dolu. Özellikle Bilgiç'in karizmatik oyunculuğu ve yeni partnerinin tecrübesi, projeyi merakla beklenen bir yapım haline getiriyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu iki yıldızın yaratacağı etki, izleyici kitlesini genişletmeye ve televizyon dünyasında yankı uyandırmaya aday.

Televizyon dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni dizisinde partneri, EDHO'nun sevilen ismi oldu. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bu projede, iki başarılı oyuncu ekranlarda harikalar yaratacak.

Tay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı "Alboraların Sert Kışı" dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Lübnan yapımı "Al Hayba"nın yerli uyarlaması olan bu dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kerem Çatay ve Lale Eren'in kurduğu Tay Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu ise Gülizar Irmak'a ait.

Konusu Nedir?

Dizinin hikayesi yıllarca Kanada'da yaşayan Alya'nın, eşi Cihan'ın ölümü üzerine oğluyla birlikte Mardin'e gelmesiyle başlıyor. Eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen Alya, kendini beklenmedik bir aile kaosunun içinde buluyor. Dram ve gerilim yüklü bu hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday.

Başrol Erkek Oyuncu Kim Olacak?

Dizinin başrol erkek oyuncusunun kim olacağı uzun süredir merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde kulislerden sızan bilgilere göre, Boran'ın kardeşi Cihan rolü için Ozan Akbaba ile görüşmeler sürüyor. Akbaba, son olarak tabii için yazdığı ve Ozan Uzunoğlu'nun yönettiği "Çırak" adlı 10 bölümlük diziyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncu kadrosunu duyan diziseverler ise kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili "Bu ikili ortalığı yakıp geçer" ve "Çok yakışırlar" gibi yorumlarda bulundu.

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