Yabani dizisine bomba oyuncu! Hem Avlu’da hem Yargı’da kendine hayran bıraktı! Dolunay Soysert, Simay Barlas ile...

Geçtiğimiz sezon yayınlanan " Yabani ", 2. sezonuyla 7 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonun kadrosuna ödüllü bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre "Yabani", 2. sezonuyla 7 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon yayımlanan dizinin yeni sezonunda ödüllü oyuncu Nergis Öztürk de kadroya katıldı. Hande karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Öztürk, hikayenin gidişatını sürpriz bir şekilde etkileyecek.