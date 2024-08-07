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Yabani dizisine bomba oyuncu! Hem Avlu'da hem Yargı'da kendine hayran bıraktı! Dolunay Soysert, Simay Barlas ile...

NOW ekranlarının dikkat çeken dizisi "Yabani", 2. sezonuyla 7 Eylül'de geri dönüyor. İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizi, yeni sezonunda ödüllü bir oyuncuyu kadrosuna dahil ediyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:40 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:40
Yabani dizisine bomba oyuncu! Hem Avlu’da hem Yargı’da kendine hayran bıraktı! Dolunay Soysert, Simay Barlas ile...

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Geçtiğimiz sezon yayınlanan "Yabani", 2. sezonuyla 7 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonun kadrosuna ödüllü bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre "Yabani", 2. sezonuyla 7 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon yayımlanan dizinin yeni sezonunda ödüllü oyuncu Nergis Öztürk de kadroya katıldı. Hande karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Öztürk, hikayenin gidişatını sürpriz bir şekilde etkileyecek.

Nergis Öztürk; Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Tayanç Ayaydın gibi oyuncularla birlikte rol alacak.

Hilal Yıldız'ın kaleminden çıkan hikayesi ile dikkat çeken "Yabani"nin genel yönetmenliğini M. Çağatay Tosun yaparken, senaryosu Yekta Torun tarafından yazılıyor.

Yeni sezonda "Yabani" dizisi, merakla beklenen yeni gelişmeler ve karakterlerle izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatacak.

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