Kurtlar Vadisi, Asmalı Konak, Bizimkiler ilk 10’a bile giremedi: Gelmiş geçmiş en iyi 5 Türk dizisi açıklandı!

KONU: Hikayesi 1950 ve 1970'li yılların Kahramanmaraş'ında geçen dizi; yakın edebiyat tarihimize damgasını vuran şairlerimiz Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Ali Kutlay, Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in hayatını konu alıyor. 🔶 7- MASUM (2017) IMDb: 8,3

KONU: Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar… 🔶 6- TATLI HAYAT (2001) IMDb: 8,5

KONU: İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır. 🔶 5- EZEL (2009) IMDb: 8,7

KONU: Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur. 🔶 4- İKİNCİ BAHAR (1998) IMDb: 8,7