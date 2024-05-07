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Kurtlar Vadisi, Asmalı Konak, Bizimkiler ilk 10'a bile giremedi: Gelmiş geçmiş en iyi 5 Türk dizisi açıklandı!

IMDb, dünya genelinde film ve dizi tutkunlarının en çok tercih ettiği veritabanlarından biri olarak, her yıl milyonlarca izleyicinin favori yapımlarını belirleyerek güvenilir bir rehber sunuyor. En son verilere göre, Türk dizi sektörü, kullanıcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla dikkat çekiyor. IMDb'nin kullanıcı oylarıyla şekillenen bu değerlendirme, Türk televizyon dünyasının en popüler ve beğenilen dizilerini ortaya koyuyor. Bu yapımlar, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Türk dizilerinin zengin hikâye anlatımı, etkileyici karakter derinlikleri ve görsel kalitesi, sektörünün zirvesinde yer almasını sağlıyor. IMDb'nin bu kapsamlı listesi, hem yerel hem de global izleyicilere, Türk dizi sektörünün en iyilerini keşfetme fırsatı sunarken, yapımların uluslararası alandaki başarısına da ışık tutuyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:18 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:18
Kurtlar Vadisi, Asmalı Konak, Bizimkiler ilk 10’a bile giremedi: Gelmiş geçmiş en iyi 5 Türk dizisi açıklandı!

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IMDb'nin son verileri, Türk dizi sektörünün zirvedeki yapımlarını belirledi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcının oylarıyla şekillenen bu liste, Türk televizyon tarihindeki en başarılı dizileri ortaya çıkardı. İşte, IMDb kullanıcıları tarafından seçilen en iyi 5 Türk dizisi...

10- MUHTEŞEM YÜZYIL (2011)

IMDb: 7,1


10- MUHTEŞEM YÜZYIL (2011)10- MUHTEŞEM YÜZYIL (2011)

KONU: Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmış Türk yapımı tarihi ve kurgu türündeki televizyon dizisi.

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9- ÇALIKUŞU (2013)

IMDb: 7,4

9- ÇALIKUŞU (2013)9- ÇALIKUŞU (2013)

KONU: Teyzesinin oğlu Kamuran'a âşık olup nişanlanan Feride, onun Münevver adlı bir kızla ilişkisi olduğunu öğrenince evden kaçar. Yaşlı süt annesinin yanına sığınan genç kız, başvurusu sonucu öğretmen olur. Aşırı ve gösterişli güzelliği başına dertler açan Feride, sık sık tayini çıkıp yer değiştirmektedir.

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8- YEDİ GÜZEL ADAM (2014)

IMDb: 7,5

8- YEDİ GÜZEL ADAM (2014)

KONU: Hikayesi 1950 ve 1970'li yılların Kahramanmaraş'ında geçen dizi; yakın edebiyat tarihimize damgasını vuran şairlerimiz Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Ali Kutlay, Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in hayatını konu alıyor.

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7- MASUM (2017)

IMDb: 8,3

7- MASUM (2017)

KONU: Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…

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6- TATLI HAYAT (2001)

IMDb: 8,5

KONU: İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır.

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5- EZEL (2009)

IMDb: 8,7

5- EZEL (2009)

KONU: Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur.

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4- İKİNCİ BAHAR (1998)

IMDb: 8,7

4- İKİNCİ BAHAR (1998)

KONU: Samatya'da bir kebapçı dükkanı işleten Ali Haydar, eşinin ölümünün ardından kızlarını büyütmüş, yetiştirmiş, kendi kendini eğitmiş, nazik, sevecen dürüst bir adamdır.

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3- BEHZAT Ç.: BİR ANKARA POLİSİYESİ (2019)

IMDb: 8,9

BEHZAT Ç.: BİR ANKARA POLİSİYESİ (2019)

KONU: Kendisine has sorgu yöntemleri ve sert tavırları ile tanınan Behzat Ç, 1985 yılında polis akademisinden mezun olmasına rağmen, aldığı cezalar yüzünde aynı mevkide kalır. Adaleti vicdanının sesine göre sağlamayı ilke edinen Behzat Ç, ekibi ile birlikte birbirinden zorlu vakaları çözüme kavuşturmaya çalışır.

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2- ŞAHSİYET (2018)

IMDb: 9

ŞAHSİYET (2018)

KONU: Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur.

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1-LEYLA İLE MECNUN (2011)

IMDb: 9,1

LEYLA İLE MECNUN (2011)

KONU: Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen biri kız diğeri erkek iki bebek, hastanede boş yer kalmayınca aynı yatağa konurlar. Ailelerinin 'doğar doğmaz birbirlerini buldular' şakası üzerine, bebeklere beşik kertmesi yapılır ve kızın ismi Leyla, oğlanınki ise Mecnun olur.

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