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Meğer Görkem ve Doğa... Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu krizi; Şizofren olduğu ortaya çıktı!

Kızılcık Şerbeti, entrika dolu sezon finaliyle herkesin aklında dev bir soru işareti bırakmıştı: Giray'ın konuştuğu gizemli kadın kim? Geçtiğimiz günlerde bu sorunun cevabı gelirken, yeni bir iddia ortalığı kasıp kavurdu!

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:51 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:51
Meğer Görkem ve Doğa... Kızılcık Şerbeti’nde oyuncu krizi; Şizofren olduğu ortaya çıktı!

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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, soluksuz izlenen sezon finaliyle akıllarda büyük bir soru işareti bırakarak tatile girmişti. Giray'ın gizemli telefon konuşması, yeni sezon öncesi şaşırtıcı bir iddiayı da beraberinde getirdi: Ya Giray şizofrense? Sezon finalinde Giray'ın konuştuğu gizemli kadın, merak konusu olmuştu. Kısa süre önce bu kişinin Giray'ın üvey annesi olduğu ve rolünü usta oyuncu Şebnem Dönmez'in üstleneceği açıklandı.

Dizinin sıkı takipçileri, final sahnesinde Giray'ın Doğa'nın evinden ayrıldıktan sonra "Senin yaptığın yemekleri yedi," diye konuştuğu kişiyi merak etmişti.

Sonunda bu gizemli kişinin Giray'ın üvey annesi olduğu ve rolü usta oyuncu Şebnem Dönmez'in canlandıracağı açıklandı.

Ancak bu açıklama kafalardaki soru işaretlerini gidermek yerine, yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Dizinin başından beri "iyi damat" imajı çizen Giray'ın, bir anda karanlık bir kişiliğe bürünmesi şüpheleri beraberinde getirdi.

Peki ya Giray bize göründüğü gibi biri değilse? Sosyal medyada hızla yayılan bir iddia, Giray'ın şizofreni ve hatta çoklu kişilik bozukluğu yaşadığı yönünde!

Daha önce kendi kendine konuşurken gördüğümüz Giray'ın, aslında hayali bir karakterle iletişim kuruyor olabileceği ihtimali, izleyicileri şoke etti. Hatta bazıları, üvey annenin bile Giray'ın zihninin bir ürünü olabileceğini öne sürüyor.

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sezon İçin Merak Uyandıran Açıklamalar!

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, tatil için geldiği Bodrum'da magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Yaz aylarını ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini belirten başarılı oyuncu, katıldığı bir etkinlik sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yeni sezonda da Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle ekranlarda olacak olan Türkoğlu, diziyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

"Tecrübeli İsimlerle Çalışacak Olmaktan Mutluyum"

Yeni sezonda ekibe katılacak deneyimli oyuncularla ilgili düşünceleri sorulan Sıla Türkoğlu, heyecanını dile getirdi. Kendisinin de genç bir oyuncu olduğunu belirten Türkoğlu, usta isimlerle aynı projede yer almanın kendisine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Senaryo Merakı Sürüyor

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosuyla ilgili de konuşan Sıla Türkoğlu, henüz kendilerine senaryonun ulaşmadığını açıkladı. Dizinin sıkı takipçilerinin heyecanla beklediği yeni sezonun detayları ise gizemini korumaya devam ediyor.

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