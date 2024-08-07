35’ik oyuncu o pozuyla yürekleri ağıza getirdi! Yasemin Kay Allen’in bikini altı ’eyvah’ dedirtti! FBI ajanı eski sevgilisinden sonra...

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Türk sinemasının sevilen yüzü Yasemin Kay Allen, tatil rotasından renkli karelerle sosyal medya hesabını renklendiriyor. Pembe bikinisi ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Allen, bir anlık dikkatsizlik sonucu yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi. Bikinisinin alt kısmının kaymasıyla az kalsın istenmeyen bir görüntü ortaya çıkıyordu. Ancak tecrübeli oyuncu, durumu hızla fark edip önlem alarak, bu küçük kaza sonrası oluşabilecek olumsuz durumu ustaca yönetti. Allen'ın bu paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak hayranlarından büyük destek gördü.

Son dönemde eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Yasemin Kay Allen, sessiz sedasız ayrıldıkları haberiyle şaşırttı. İstanbul'a döndükten sonra ayrılma kararı alan çiftin bu kararı, yakın çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Allen, pembe bikinisiyle sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.