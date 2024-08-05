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Kızılcık Şerbeti Pembe'nin kabusu olacak; Görkem'in yerine... Yeşilçam'ın efsanevi 'kötü kadın'ı başrolde!

Ekranların kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına bomba gibi bir transferle devam ediyor. Dedikodulara göre usta oyuncu Güler Ökten, dizinin kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Üstelik Ökten'in canlandıracağı karakter, Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenilerek özel olarak yaratılacak.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:05
Kızılcık Şerbeti Pembe’nin kabusu olacak; Görkem’in yerine... Yeşilçam’ın efsanevi ’kötü kadın’ı başrolde!

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Kızılcık Şerbeti, entrika dolu bir sezon finalinin ardından 67. bölümüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Ancak setten gelen haberlere göre, yeni sezon öncesinde ortalık bir hayli karışacak. Sezon finalinde yaşanan şok gelişmelerin yankıları sürerken, hem teknik ekip hem de oyuncu kadrosu hummalı bir çalışma temposuna girmiş durumda. Dizinin hayranlarını sevindirecek yeni karakterlerin yanı sıra, bazı karakterlere veda etme ihtimalimiz de var. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Doğa ve Giray'ın ilişkisindeki pürüzler aşılabilecek mi? Gizemli üvey annenin gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkacak? İşte merak edilen son gelişmeler haberimizde...

Bu haber, özellikle Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolünü hatırlayan hayranlarını heyecanlandırdı. Acaba Ökten, Kızılcık Şerbeti'nde de benzer bir karakterle izleyici karşısına mı çıkacak?

Güler ÖktenGüler Ökten

Anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti'nde taşların yerinden oynayacağı kesin. Peki, en çok konuşulan senaryolar neler?

İşte Kızılcık Şerbeti hayranlarını heyecanlandıran olası senaryolar:

Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Bazı hayranlar, anneannenin Görkem'in yaşadığı talihsiz olayda Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını ve torununun velayetini almak için harekete geçeceğini düşünüyor. Bu da Pembe ile arasında büyük bir mücadelenin başlaması anlamına gelebilir.

Ünallar Konağı'nda Yeni Bir Düzen: Anneannenin gelişi sadece Pembe ile olan ilişkiyi değil, Ünallar konağının tüm dengelerini altüst edebilir. Torununa düşkün ve baskın bir karakter olan anneanne, konağın yeni hakimi olmak için elinden geleni ardına koymayabilir.

Aşk mı, İntikam mı?: Görkem'in iyileşme sürecinde Fatih ile yakınlaşması, anneannenin tepkisini çekebilir. Anneanne, Fatih'i affetmek yerine, torununu kullanarak Ünallar ailesinden intikam alma yoluna gidebilir.

Kısacası Kızılcık Şerbeti yeni sezon, Güler Ökten'in katılımıyla birlikte daha da heyecanlı ve entrika dolu geçeceğe benziyor. Anneannenin gelişiyle birlikte hikayenin hangi yöne evrileceği ise büyük bir merak konusu. Yeni sezon, tüm bu sorulara cevap verecek.

Güler Ökten hakkında henüz yapım ekibi tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

GİRAY'IN ANNESİ BELLİ OLDU

Doğa ile Giray arasında yeni başlayan ilişkinin romantizmi, Giray'ın evindeki gizemli kadın yüzünden soru işaretleriyle dolmuştu. Seyirciyi sinir krizine sokmayı başaran o sahnede, kadının verdiği "Elim lezzetlidir" cevabı, akıllarda tek bir soru bırakmıştı: Bu kadın kim?

Şebnem DönmezŞebnem Dönmez

Tüm yaz boyunca sosyal medyada ve magazin kulislerinde konuşulan bu sorunun cevabı nihayet belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Giray'ın evindeki gizemli kadını, başarılı oyuncu Şebnem Dönmez canlandıracak.

Dönmez'in dizide Giray'ın üvey annesine hayat vereceği ve ikilinin geçmişte kalan bir sırrı paylaştığı iddia ediliyor. Doğa ve Giray'ın yakınlaşmasından rahatsız olan üvey annenin, bu ilişkiyi baltalamak için elinden geleni yapacağı konuşuluyor.

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