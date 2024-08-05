Kızılcık Şerbeti Pembe’nin kabusu olacak; Görkem’in yerine... Yeşilçam’ın efsanevi ’kötü kadın’ı başrolde!

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Kızılcık Şerbeti, entrika dolu bir sezon finalinin ardından 67. bölümüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Ancak setten gelen haberlere göre, yeni sezon öncesinde ortalık bir hayli karışacak. Sezon finalinde yaşanan şok gelişmelerin yankıları sürerken, hem teknik ekip hem de oyuncu kadrosu hummalı bir çalışma temposuna girmiş durumda. Dizinin hayranlarını sevindirecek yeni karakterlerin yanı sıra, bazı karakterlere veda etme ihtimalimiz de var. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Doğa ve Giray'ın ilişkisindeki pürüzler aşılabilecek mi? Gizemli üvey annenin gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkacak? İşte merak edilen son gelişmeler haberimizde...

Bu haber, özellikle Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolünü hatırlayan hayranlarını heyecanlandırdı. Acaba Ökten, Kızılcık Şerbeti'nde de benzer bir karakterle izleyici karşısına mı çıkacak? Güler Ökten Anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti'nde taşların yerinden oynayacağı kesin. Peki, en çok konuşulan senaryolar neler? İşte Kızılcık Şerbeti hayranlarını heyecanlandıran olası senaryolar: Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Bazı hayranlar, anneannenin Görkem'in yaşadığı talihsiz olayda Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını ve torununun velayetini almak için harekete geçeceğini düşünüyor. Bu da Pembe ile arasında büyük bir mücadelenin başlaması anlamına gelebilir.