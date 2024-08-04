Bomba gerçek hayat hikayesi geliyor! Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür aynı dizide!

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Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini konu alan "Annem Ankara", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında ekranlara taşınıyor.

Kanal D, yeni sezonda izleyicilerini derinden etkileyecek bir yapımla ekrana geliyor. Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini konu alan "Annem Ankara" dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.