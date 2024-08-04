Bomba gerçek hayat hikayesi geliyor! Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür aynı dizide!

Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini konu alan "Annem Ankara", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında ekranlara taşınıyor.
Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini konu alan "Annem Ankara", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında ekranlara taşınıyor.
Kanal D, yeni sezonda izleyicilerini derinden etkileyecek bir yapımla ekrana geliyor. Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini konu alan "Annem Ankara" dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Başrolünde Bergüzar Korel'in yer aldığı dizide, ünlü oyuncuya Mehmet Günsür eşlik edecek. Uzun yıllar sonra yeniden bir televizyon dizisinde rol alacak olan Mehmet Günsür, dizide Hasan karakterini canlandıracak. Bergüzar Korel ise başrol karakteri Zuhal Angigün'e hayat verecek.
Dizinin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise televizyon tarihine geçen unutulmaz dizilerin usta yönetmeni Faruk Teber oturuyor. Senaryosu kendi gerçek hayat hikâyesini kaleme alan başarılı yazar Başak Angigün tarafından yazılan dizi, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor.
ANNEM ANKARA KONUSU
'Annem Ankara', evlatları için büyük bir mücadele veren fedakar bir annenin hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Başak Angigün, kendi annesi Zuhal Angigün'ün gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldı.