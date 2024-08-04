Kardeşinin eski eşiyle evlenen Gülden Karaböcek hakkında şok gerçek! 'Sen Evlisin' şarkısıyla olay olan ünlü sanatçının gerçek adı...

Gözüm Seni Görmese De, Sen Evlisin, Sevsen Ne Olurdu ve daha niceleri... 4 Kasım 1953 doğumlu 70 yaşındaki Gülden Karaböcek şimdilerde şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. 1974 yılında kız kardeşi Neşe Karaböcek'i eski eşiyle evlenen Gülden Karaböcek hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülden Karaböcek'in gerçek adı...