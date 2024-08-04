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MasterChef Danilo Zanna'nın yaşını kimse bilemedi! "Aman şefim daha küçük duruyorsun!" İtalyan şefin yaşı...

Ünlü televizyon programı MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, genç görünümüyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile bir araya gelen İtalyan şefin yaşı "Aman şefim daha küçük duruyorsun!" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte MasterChef'in sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın yaşı...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 17:14 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:14
MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını kimse bilemedi! Aman şefim daha küçük duruyorsun! İtalyan şefin yaşı... 1

Ünlü televizyon programı MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, genç görünümüyle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile bir araya gelen İtalyan şefin yaşı "Aman şefim daha küçük duruyorsun!" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte MasterChef'in sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın yaşı...

MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını kimse bilemedi! Aman şefim daha küçük duruyorsun! İtalyan şefin yaşı... 2

MasterChef'in hem yakışıklı hem de eğlenceli jüri üyesi Danilo Zanna, her bölüm ekran başında izleyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

MasterChef Danilo Zanna’nın yaşını kimse bilemedi! Aman şefim daha küçük duruyorsun! İtalyan şefin yaşı... 3

'Abijim' sözüyle hafızalarda yer edinen Danilo Zanna'nın özel hayatı da bir o kadar merak konusu.

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