Tülin Şahin'in volümlü saçlarının sırrı ortaya çıktı! Meğer keramet taraktaymış! "Işıl ışıl oluyor..."

Günlük Beslenme Programı:

Beslenme Düzeni: Az ama sık yerim. Günde 3 ana 3 ara öğün olarak beslenirim. 🥗 İlk kitabımın ismi 'KRAL, PRENS VE FAKİR' idi. Kahvaltıyı kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam ise fakir gibi yemek. Bunu uygulayıp bir de spor yapınca başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. 🍽️