Tülin Şahin'in volümlü saçlarının sırrı ortaya çıktı! Meğer keramet taraktaymış! "Işıl ışıl oluyor..."

Türkiye'nin ünlü top modeli Tülin Şahin, yerli ve yabancı projelerdeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte ünlü oyuncunun güzellik sırları...
Türkiye'nin ünlü top modeli Tülin Şahin, yerli ve yabancı projelerdeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte ünlü oyuncunun güzellik sırları...
TÜLİN ŞAHİN'İN GÜZELLİK SIRLARI ✨
Makyaj Önerileri
Kış Makyajı: ❄️ Kış aylarında derin ve yoğun renkler tercih edilmelidir. Bordo, mürdüm, lacivert, petrol yeşili, kızıl kahve gibi renkler oldukça hoş durur. 🎨
Saç, Cilt ve Vücut Bakımı:
Spor Yapmak: Hepsinin sağlıklı olması için mutlaka spor yapmak gerekiyor. 🏃♀️
Kremler: Cilt ve vücut tiplerine göre kremler kullanılmalı. 🧴
Saç Bakımı: İyon içeren fırça ile taranınca saçlar ışıl ışıl oluyor. 💫
Günlük Beslenme Programı:
Beslenme Düzeni: Az ama sık yerim. Günde 3 ana 3 ara öğün olarak beslenirim. 🥗 İlk kitabımın ismi 'KRAL, PRENS VE FAKİR' idi. Kahvaltıyı kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam ise fakir gibi yemek. Bunu uygulayıp bir de spor yapınca başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. 🍽️
İYONLU TARAK SIRRI
İyonlu tarak, saç bakımında kullanılan ve saçın daha sağlıklı görünmesini sağlayan bir tarak türüdür. Bu tarakların çalışma prensibi, negatif iyonlar üreterek saçın elektriklenmesini ve kabarmasını azaltmak üzerine kuruludur. İşte iyonlu tarakların faydaları:
Elektriklenmeyi Azaltır: Negatif iyonlar saçın elektriklenmesini azaltarak, daha pürüzsüz ve düz bir görünüm sağlar.
Saçın Parlaklığını Artırır: Negatif iyonlar saçın doğal parlaklığını artırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.
Saç Kırılmalarını Önler: Saçın daha yumuşak ve kolay taranmasını sağlayarak, tarama sırasında meydana gelen saç kırılmalarını ve zararları azaltır.
Saçın Nem Dengesini Korur: İyonlu taraklar, saçın nem dengesini koruyarak kurumasını önler.