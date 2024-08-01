Arka Sokaklar'da krize sokacak veda; 5110 gün (14 yıl) sonra ayrılığı açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu 'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden dizinin yeni sezonda nasıl bir kadroyla ekranlara döneceği ise merak konusu.

Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum. Canım ekip. 19. sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."