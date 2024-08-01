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Arka Sokaklar'da krize sokacak veda; 5110 gün (14 yıl) sonra ayrılığı açıkladı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ancak kulislerde dolaşan ayrılık dedikoduları da bir bir gerçekleşmeye başladı! Yıllardır izleyicinin gönlünde taht kuran, dizinin sevilen karakterlerinden birini canlandıran ünlü isim, 19. sezonda Arka Sokaklar macerasına nokta koyuyor. Peki, Arka Sokaklar'a kim veda ediyor? İşte merakla beklenen o isim...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 14:45 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 14:46
Arka Sokaklar’da krize sokacak veda; 5110 gün 14 yıl sonra ayrılığı açıkladı!

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rka Sokaklar 19. sezon için geri sayıma devam ederken, üzen bir haber daha geldi. Geçtiğimiz sezon sonunda 4 oyuncusuyla yollarını ayıran dizide, bu sefer de 14 yıllık bir isimle vedalaşıldı.

Dizide Arda karakterini canlandıran Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.

14 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Oğuz, tüm ekibe teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden dizinin yeni sezonda nasıl bir kadroyla ekranlara döneceği ise merak konusu.

Oğuz'un açıklaması şu şekilde:

"Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma çok teşekkür ederim.

Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum. Canım ekip. 19. sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."


Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen bu ayrılık haberleri, dizinin hayranlarını üzdü.

Yeni sezonda hangi oyuncuların yer alacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

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