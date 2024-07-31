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Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye... Hepsini unutun Beren Saat bomba projeyle geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Beren Saat, Türk televizyonunun en sevilen isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Atiye gibi başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Beren Saat, hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir projeyle geri dönüyor.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:52 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:52
Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Atiye... Hepsini unutun Beren Saat bomba projeyle geri dönüyor!

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Türk televizyonunun unutulmaz dizileri Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Atiye ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Beren Saat, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Türkiye'nin en çok teklif alan oyuncularından biri olan Beren Saat, yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir sinema filmi çekeceğini duyuran başarılı oyuncu, yeni filminde de tozu dumana katacak.

Beren Saat, son olarak OGM Pictures imzalı dijital film "İstanbul İçin Son Çağrı"da Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı. Yeni filmi "Gizli Dolap"ın yönetmen koltuğunda ise "Bergen" ve "Bihter" filmleriyle adından söz ettiren Caner Alper ve Mehmet Binay oturacak. Senaryosu Burcu Görgün tarafından yazılan filmin çekimlerine sonbaharda başlanması planlanıyor.

Beren Saat'in hayranları, ünlü oyuncunun yeni projesini büyük bir merakla bekliyor. "Gizli Dolap" kod adlı film, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

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