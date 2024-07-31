Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Atiye... Hepsini unutun Beren Saat bomba projeyle geri dönüyor!

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Türk televizyonunun unutulmaz dizileri Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Atiye ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Beren Saat, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Türkiye'nin en çok teklif alan oyuncularından biri olan Beren Saat, yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir sinema filmi çekeceğini duyuran başarılı oyuncu, yeni filminde de tozu dumana katacak.