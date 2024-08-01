Sinan Akçıl Paris’teki sapkın LGBT terörüne ses çıkarmayan meslektaşlarını eleştirdi: “Ünlüler lobilerden korkar”

Küresel sapkınlık çetesi LGBT kendini bu kez dünyanın büyük bir merakla beklediği Olimpiyat Oyunları'nda gösterdi.
FRANSA LGBT, PEDOFİLİ VE SATANİZM ÜZERİNDEN DİNLERE SAVAŞ AÇTI
Fransa, Olimpiyat Açılış Töreni'nde din, dil, renk ve ırk gözetmeksizin insanlığın ortak değerlerine sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm öğeleri üzerinden savaş açtı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Paris'teki skandalı izlerken şoka uğradığını ifade ederken sapkın LGBT dayatmasına meslektaşlarının sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Akçıl, "Töreni izlerken hayretler içinde kaldım. Fransız lisesi mezunu biri olarak şaşırdım. Çünkü benim zamanımda okulda geleneklerine bağlı muhafazakar hocalar vardı, Fransız toplumu da öyleydi. Törenin büyük bölümünde LGBT propagandası ve dini değerlere saygısızlık yapıldı. Eurovision'dan sonra olimpiyatlara da gölge düştü." dedi.