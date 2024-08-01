İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den buz banyosu! Siyah bikinisiyle o akıma uydu! İdo Tatlıses’in ikizlerinin annesi...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ikiz annesi Yasemin Şefkatli, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hesabında sık sık tatil karelerini yayınlayan Şefkatli, son olarak buz banyosu yaptığı anları paylaştı. Çağla Şıkel, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin de yer aldığı buz banyosu akımına katılan Şefkatli, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti. Ünlü ismin, paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin buz banyosu...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021'de dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Sosyal medya hesaplarından sık sık oğulları ile paylaşımlarda bulunan ünlü çiftten Yasmein Şefkatli, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.
İkiz bebekleriyle birlikte Çeşme'de tatilde olan Yasemin Şefkatli, buz banyosu yaptığı görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.