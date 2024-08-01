İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den buz banyosu! Siyah bikinisiyle o akıma uydu! İdo Tatlıses’in ikizlerinin annesi...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ikiz annesi Yasemin Şefkatli, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hesabında sık sık tatil karelerini yayınlayan Şefkatli, son olarak buz banyosu yaptığı anları paylaştı. Çağla Şıkel, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin de yer aldığı buz banyosu akımına katılan Şefkatli, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti. Ünlü ismin, paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin buz banyosu...