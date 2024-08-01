Çağla Şıkel ile Alişan’ın kızı Eliz’in ev hallerine bakın! O anlar ilgi odağı oldu! Minik Eliz annesi Buse Varol’un kopyası...

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünyaevine giren Alişan, tatilde sıkı dostu Çağla Şıkel ile bir araya geldi. O anlara dair art arda paylaşımlarda bulunan Alişan, Şıkel'in oğulları ve kendi oğluyla yayınladığı pozlarla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Ünlü şarkıcının kızı Eliz ve Çağla Şıkel'in ev hallerini kayıt altına alıp yayınladığı paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Öte yandan Eliz'in son hali "Annesinin kopyası" dedirtti. İşte Alişan'ın o paylaşımları...