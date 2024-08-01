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Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişikliği; 3 oyuncu diziye katıldı! Pembe'nin partneri olacak kişi...

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia, dizinin hayranlarını tedirgin etti. Son olarak Taylan'a arabesk müziğin güçlü sesi Esengül'ün hayatını konu alan filmde rol teklifi gitti. Bu haber, başarılı oyuncunun Kızılcık Şerbeti'ndeki "Abdullah" karakterine veda edip etmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:01
Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişikliği; 3 oyuncu diziye katıldı! Pembe’nin partneri olacak kişi...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde, "Abdullah" karakteriyle özdeşleşen Settar Tanrıöğen'in ani ayrılışı, izleyicilerde derin bir boşluk yaratmıştı. Yerine gelen Ahmet Mümtaz Taylan, başarılı oyunculuğuyla "Apo" karakterine kendi yorumunu getirse de, Tanrıöğen'in dönüşü için umut besleyenlerin sayısı hiç de az değil.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suna Esengül Filminde Sürpriz Teklif!

"Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Esengül'ün hayatını beyazperdeye taşıyacak olan film için oyuncu arayışları devam ediyor.

Bergen filminin senaristi Yıldız Bayazıt ve Mehmet İlker Altuntaş'ın kalem aldığı filmde, Esengül'ün kız kardeşi Sezen karakteri için deneyimli oyuncu Hümeyra'nın adı geçiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Esengül'ün hayatında önemli bir yere sahip olan Adnan Şenses'i canlandırması için Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah (Apo) karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif götürüldü.

Eğer Taylan teklifi kabul ederse, usta oyuncu Hümeyra ile kamera karşısına geçecek olması şimdiden büyük merak uyandırıyor. Film için diğer roller ve konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, gelişmeler merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler sonrası Ahmet Mümtaz Taylan'ın Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Eski Apo Geri Dönüyor mu? İşte Kulislerdeki Son Durum!

Kızılcık Şerbeti dizisinde, sezonun en dikkat çeken olaylarından biri, şüphesiz Ünal ailesinin muhafazakar babası Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in ani rahatsızlığı oldu. Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası diziye veda etmek zorunda kalması, sevenlerini derinden üzerken, yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın gelmesi de uzun süre konuşuldu.

Taylan, "Apo" karakterine başarıyla hayat verse de, izleyicinin aklında hep "Acaba Settar Tanrıöğen geri dönecek mi?" sorusu vardı. Sezon boyunca bu konu defalarca gündeme geldi. Hatta Tanrıöğen'in hastaneden taburcu olup Nişantaşı'nda görüntülenmesi ve setlere döneceğini açıklaması, "Yeni sezonda eski Apo'yu izleyebilecek miyiz?" beklentisini daha da güçlendirdi.

Ancak gazeteci Müge Dağıstanlı, köşesinde kaleme aldığı yazısında, kulislerden edindiği bilgilere dayanarak bu iddiaya açıklık getirdi. Dağıstanlı'ya göre, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başarılı performansı ve diziyle yakaladığı uyum sebebiyle, yapım ekibinin böyle bir değişikliği düşünmediğini belirtti. Yani, en azından şu an için eski Apo'nun diziye dönüşü söz konusu değil.

3 Oyuncu Katıldı

Kızılcık Şerbeti, nefes kesen sezon finalinin ardından yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye üç yeni isim katılıyor!

Geçen sezonun yıldızı olan Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimlerin yanı sıra, yeni sezonda diziye Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç ve Fırat Çelik de dahil oluyor.

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