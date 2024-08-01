Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişikliği; 3 oyuncu diziye katıldı! Pembe’nin partneri olacak kişi...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Esengül'ün hayatında önemli bir yere sahip olan Adnan Şenses'i canlandırması için Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah (Apo) karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif götürüldü.

Eğer Taylan teklifi kabul ederse, usta oyuncu Hümeyra ile kamera karşısına geçecek olması şimdiden büyük merak uyandırıyor. Film için diğer roller ve konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, gelişmeler merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler sonrası Ahmet Mümtaz Taylan'ın Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Eski Apo Geri Dönüyor mu? İşte Kulislerdeki Son Durum! Kızılcık Şerbeti dizisinde, sezonun en dikkat çeken olaylarından biri, şüphesiz Ünal ailesinin muhafazakar babası Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in ani rahatsızlığı oldu. Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası diziye veda etmek zorunda kalması, sevenlerini derinden üzerken, yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın gelmesi de uzun süre konuşuldu.

Taylan, "Apo" karakterine başarıyla hayat verse de, izleyicinin aklında hep "Acaba Settar Tanrıöğen geri dönecek mi?" sorusu vardı. Sezon boyunca bu konu defalarca gündeme geldi. Hatta Tanrıöğen'in hastaneden taburcu olup Nişantaşı'nda görüntülenmesi ve setlere döneceğini açıklaması, "Yeni sezonda eski Apo'yu izleyebilecek miyiz?" beklentisini daha da güçlendirdi.