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Rüya'nın rolü değişti! Yabani dizisinde yıldırım gibi karar; Meğer Yaman...

"Yabani" dizisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ekranlara hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan diziyle ilgili merakla beklenen yayın tarihi sonunda netleşti. Ancak asıl bomba etkisi yaratan haber ise dizinin sevilen karakteri Rüya ile ilgili. İşte yeni sezona dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 13:36 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 13:37
Rüya’nın rolü değişti! Yabani dizisinde yıldırım gibi karar; Meğer Yaman...

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"Yabani" dizisi, ikinci sezonuyla 7 Eylül Perşembe akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. NTC Medya imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kulislerden bomba bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genel yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği dizinin senarist kadrosunda değişikliğe gidildi.

Yeni sezonda seyirciyi bambaşka bir "Yabani" bekliyor.

Çekimlerine 16 Ağustos'ta başlanması planlanan dizinin yeni sezonuna damga vuracak gelişme ise Simay Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakteriyle ilgili.

Kulislerde konuşulanlara göre, yeni sezonda Rüya cephesinde izleyicileri şoka uğratacak sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Yeni sezonda diziye katılacak yeni oyuncular ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içerisinde açıklanması beklenen yeni oyuncularla "Yabani" dizisi, ikinci sezonda da iddiasını ortaya koyacak gibi görünüyor.

"Yabani", ilk sezonu geride bırakırken izleyicilerde karmaşık duygular yarattı. Bazı mantık hataları ve klişe sahneler eleştiri topladı.

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan "Yabani", hem senarist değişikliği hem de yeni oyuncularla fark yaratmayı hedefliyor. Rüya karakterinin başına gelecekler ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeler, dizide yeni bir sayfa açabilir.

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