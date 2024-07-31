Karsu davullu zurnalı evlendi! Eşini görünce gözyaşlarına hakim olamadı! İşte düğünden kareler...

Ünlü müzisyen Karsu Dönmez, uzun bir süre önce aşk yaşamaya başladığı nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturdu. Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapan Karsu, sosyal medya hesabında paylaşım yamayı da ihmal etmedi. Ünlü müzisyenin düğün fotoğrafları büyük ilgi görürken Mike Schrama'nın gözyaşlarına hakim olamadığı kare dikkat çekti. İşte açık havada gerçekleşen törenden renkli kareler...
Türk asıllı Hollandalı müzisyen Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul etmişti.
Kısa bir süre önce bekarlığa veda partisi ve kına gecesi yapan Karsu Dönmez uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile dünyaevine girdi.
Düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, Hollandalı sevgilisiyle karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi.