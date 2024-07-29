Kızılcık Şerbeti’nin Apo’suna Bergen’in yapımcısından teklif! Ahmet Mümtaz Taylan sosyopat karakteriyle...

Arabesk müziğinin simge isimlerinden Esengül'ün çalkantılı ve trajik hayatı sinema filmi oluyor. "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adıyla hazırlanan filmde, Esengül'ün yaşam öyküsünü anlatan senaryo, Özgür Selvi'nin kaleminden çıktı. Filmin yapımcılığını da üstlenen Selvi, şu sıralar oyuncu görüşmelerini hızlandırmış durumda ve bu önemli projede yer alacak isimler merakla bekleniyor.
Uçurumda Açan Çiçek: Esengül filminden Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif
Arabesk'in unutulmaz seslerinden Esengül'ün 24 yıl süren acı ve şaşalı hayatı filme taşınıyor. Gerçek adı Esen Agan olan ünlü şarkıcının dramatik hayat hikayesini anlatan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filminin Özgür Selvi tarafından yazılan senaryosu tamamlandı.
Daha önce "Bergen" filminin senaryo ekibinde de yer alan Özgür Selvi, aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin oyuncu görüşmelerine başladı.