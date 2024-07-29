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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suna Bergen'in yapımcısından teklif! Ahmet Mümtaz Taylan sosyopat karakteriyle...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Esengül'ün hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek adı Esen Agan olan ve 24 yıl süren kısa ama etkileyici bir hayat yaşayan Esengül'ün dramatik hikayesi, "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adıyla sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaryosu, daha önce "Bergen" filminde de çalışmış olan Özgür Selvi tarafından kaleme alındı ve yapım ekibi şimdi oyuncu seçimlerine odaklanmış durumda.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:08 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:08
Kızılcık Şerbeti’nin Apo’suna Bergen’in yapımcısından teklif! Ahmet Mümtaz Taylan sosyopat karakteriyle...

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Arabesk müziğinin simge isimlerinden Esengül'ün çalkantılı ve trajik hayatı sinema filmi oluyor. "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adıyla hazırlanan filmde, Esengül'ün yaşam öyküsünü anlatan senaryo, Özgür Selvi'nin kaleminden çıktı. Filmin yapımcılığını da üstlenen Selvi, şu sıralar oyuncu görüşmelerini hızlandırmış durumda ve bu önemli projede yer alacak isimler merakla bekleniyor.

Uçurumda Açan Çiçek: Esengül filminden Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif

Arabesk'in unutulmaz seslerinden Esengül'ün 24 yıl süren acı ve şaşalı hayatı filme taşınıyor. Gerçek adı Esen Agan olan ünlü şarkıcının dramatik hayat hikayesini anlatan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filminin Özgür Selvi tarafından yazılan senaryosu tamamlandı.

Daha önce "Bergen" filminin senaryo ekibinde de yer alan Özgür Selvi, aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin oyuncu görüşmelerine başladı.

Esengül'ün öldüğünde yanında olan kız kardeşi Sezen Hanım'ın günümüzdeki hali için Hümeyra düşünülürken, Esengül'ün hayatında önemli bir yeri olan Adnan Şenses'i kimin oynayacağı merak konusu.

Geeçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre ise sosyopat karakteri için Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif götürüldü.

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