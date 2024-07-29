Kızılcık Şerbeti’nin Apo’suna Bergen’in yapımcısından teklif! Ahmet Mümtaz Taylan sosyopat karakteriyle...

Arabesk müziğinin simge isimlerinden Esengül'ün çalkantılı ve trajik hayatı sinema filmi oluyor. "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adıyla hazırlanan filmde, Esengül'ün yaşam öyküsünü anlatan senaryo, Özgür Selvi'nin kaleminden çıktı. Filmin yapımcılığını da üstlenen Selvi, şu sıralar oyuncu görüşmelerini hızlandırmış durumda ve bu önemli projede yer alacak isimler merakla bekleniyor.