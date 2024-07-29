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50'lik Arzum Onan'ın gençlik sırrı ne? 27 yıl sonra boşandı güzelliği hala dillere destan! 'Her gün 1 bardak ballı ısırgan otuyla...'

Magazin dünyasının en zarif ve doğal güzelliklerinden biri olarak kabul edilen Arzum Onan, gençlik pınarını bulmuş gibi görünüyor. Peki, Onan'ın yıllara meydan okuyan güzelliğinin ve dinamik görüntüsünün ardındaki sır ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 13:18 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:18
50’lik Arzum Onan’ın gençlik sırrı ne? 27 yıl sonra boşandı güzelliği hala dillere destan! ’Her gün 1 bardak ballı ısırgan otuyla...’

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Güzel oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın ve pozitif düşünmenin önemine vurgu yapıyor. Onan'a göre genç kalmanın sırrı, hayatı dolu dolu yaşamaktan ve her anın tadını çıkarmaktan geçiyor. İşte merak edilenler...

ARZUM ONAN'IN GÜZELLİK SIRRI

Mankenlikten sonra, kameraların karşısına geçen ve oyunculukta da isminden söz ettirmeyi başaran Onan, güzelliğini doğal içerikli ürünlerle korumaya çalışıyor. Evinin bahçesinde domates, biber yetiştiren Onan, organik besin tüketmenin sağlık için çok önemli olduğunu söylüyor.

Onan, oğlu Can ile birlikte her sabah 'Ballı Isırgan Otu Suyu' içiyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir röportaj sırasında Arzum Onan gençlik sırrını açıklamıştı: Onan, "Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir." ifadelerine yer vermişti.

Isırgan Otu: Yanıcı Bitkinin Şaşırtıcı Faydaları ve Lezzetli Kullanımları

Isırgan otu, adını biraz ürkütücü bir şekilde "yakmak" kelimesinden alan, ancak aslında sağlık için birçok faydası bulunan bir bitkidir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan ısırgan otu, son zamanlarda popülerliğini yeniden kazanmış ve faydaları bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir.

Peki, ısırgan otunu bu kadar özel kılan nedir?

Yanıcı Tüylü Bitkinin Sağlığa Katkıları

Isırgan otu; vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. A vitamini, C vitamini, demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi temel besin maddelerini bolca barındırır.

İşte ısırgan otunun sağlığa faydalarından bazıları:

İdrar yolu sağlığını destekler: İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.

Eklem ağrılarına iyi gelir: Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde, romatizma ve osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarının neden olduğu ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Prostat sağlığını destekler: Büyümüş prostat semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Alerji semptomlarını hafifletebilir: Saman nezlesi gibi alerjik reaksiyonların neden olduğu burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir: Yapılan bazı çalışmalar, ısırgan otunun kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Saç ve cilt sağlığını destekler: Saç dökülmesini önlemeye ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olabilir. Ayrıca ciltteki akne ve egzama gibi problemlerin tedavisinde de kullanılabilir.

Isırgan Otunu Lezzetli ve Sağlıklı Tariflerle Sofranıza Taşıyın

Isırgan otunu tüketmenin en yaygın yolu çay olarak demlemektir. Bunun yanında çorbalara, yemeklere, salatalara ve hatta smoothielere eklenerek de tüketilebilir.

İşte deneyebileceğiniz birkaç lezzetli ve sağlıklı ısırgan otu tarifi:

Isırgan Otu Çayı: Kurutulmuş veya taze ısırgan otu yapraklarını sıcak suda 5-10 dakika demleyerek hazırlayabilirsiniz.

Isırgan Otlu Çorba: Ispanak çorbasına benzer şekilde, patates, soğan ve baharatlarla lezzetlendirerek besleyici bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Isırgan Otlu Börek: Ispanaklı böreğe benzer şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve farklı bir börek seçeneği.

Isırgan Tohumu, Bal ve Yoğurt: Enerji ve Sağlığın Mükemmel Uyumu

Isırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı, enerji veren ve sindirimi düzenleyen lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Isırgan Tohumu: Protein, lif ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ısırgan tohumu, enerji seviyelerini artırmaya ve tokluk hissini uzatmaya yardımcı olur.

Bal: Doğal bir enerji kaynağı olan bal, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özelliklere de sahiptir.

Yoğurt: Probiyotikler açısından zengin olan yoğurt, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Bu üç güçlü besini bir araya getirerek, güne enerjik başlamanızı ve gün boyu kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacak bir kahvaltı veya ara öğün hazırlayabilirsiniz.

Uyarı: Isırgan otunu toplarken eldiven giymeniz önerilir, çünkü yapraklarındaki tüyler ciltte tahrişe neden olabilir. Ayrıca, hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, ısırgan otu tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

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