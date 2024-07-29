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18 senelik efsane ekranlara veda etti; Arka Sokaklar'da büyük deprem!

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan şaşırtıcı bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan Oğuz Peçe, ekibe veda ettiğini duyurdu. Peçe, üç sezondur canlandırdığı 'Emre' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ardından 2 oyuncudan da ayrılık haberi geldi. İşte yeni sezona dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:36
18 senelik efsane ekranlara veda etti; Arka Sokaklar’da büyük deprem!

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, 18. sezonunda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin sevilen oyuncularından Oğuz Peçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ekipten ayrıldığını açıkladı.

Üç sezondur Emre karakterine hayat veren Peçe, yaptığı paylaşımda "Severek çalıştığım Arka Sokaklar serüveninin sonuna geldik. Baştan sona bana güvenen, destek olan herkese ve tüm izleyicimize sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Peçe'nin ayrılığı, dizinin sadık izleyicileri arasında üzüntü yarattı.

Arka Sokaklar, daha önce de 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ile yollarını ayırmıştı.

Sezon finali bölümünün çekimlerinin ardından ekibe veda eden Oğuz'un ardından Peçe'nin de ayrılması, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri kadrosunda bulunduran Arka Sokaklar, yeni sezonda yaşanacak ayrılıkların ardından nasıl bir rota izleyeceği merak konusu.

"TÜM EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Orhan Oğuz ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

BİR VEDA DAHA!

Orhan Oğuz'un vedasının ardından 14 yıldır dizide rol alan oğlu Tunç Oğuz da kadrodan ayrıldı. 'Keskin nişancı Arda Atik' karakterine hayat veren oyuncu, ekip için veda mesajı yayınladı.

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