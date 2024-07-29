Mert Kılıç’la 11 yıllık aşk yuvası! Yalan’ın Melike’si Aslıhan Güner’in evine bakın! “Çiçeklerim bugünümün mutluluğu” deyip paylaştı

Serra Pirinç, Yeşim Ceren Bozoğlu, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimleri bir araya getiren Yalan dizisinde Melike Karaca karakterini canlandıran Aslıhan Güner hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu evinden bir kareyi "Çiçeklerim bugünümün mutluluğu" notuyla yayınladı. Güner'in zevkle döşenmiş evi büyük ilgi gördü. İşte Aslıhan Güner'in Mert Kılıç'la 11 yıllık aşk yuvasından yaptığı o paylaşım...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner'in son adresi Yalan oldu.
Dizide Melike karakterini canlandıran ünlü oyuncu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Güner, şimdi ise Instagram paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.