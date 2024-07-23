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Apar Topar hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi'ye nişan sonrası büyük nazar! Ameliyat sonrası ilk görüntüleri...

Ünlü televizyon sunucusu Kadir Ezildi, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanarak büyük bir mutluluk yaşayan Ezildi, nişan töreni ve kız isteme merasimleriyle sosyal medyanın dikkatini çekti. Ancak ne yazık ki bu mutlu günlerin ardından Ezildi, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından yaptığı son paylaşımla hayranlarını üzüntüye boğan Ezildi, takipçilerinden gelen geçmiş olsun mesajlarıyla destek buldu.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:38 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:38
Apar Topar hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi’ye nişan sonrası büyük nazar! Ameliyat sonrası ilk görüntüleri...

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Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz hafta görkemli bir nişan töreni gerçekleştirdi. Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları, söz ve nişan bohçalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, özel hayatıyla dikkat çekti.

Kadir Ezildi, nişanlısı Gözde Türkmen ve abisi Fırat TürkmenKadir Ezildi, nişanlısı Gözde Türkmen ve abisi Fırat Türkmen

BEL FITIĞI AMELİYATI

18 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı nişan sonrası sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, belindeki ağrılar nedeniyle geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda bel fıtığı teşhisi konulan Ezildi, acil bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası hastane odasında narkozun etkisi altındayken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kadir Ezildi'nin hastane paylaşımlarıKadir Ezildi'nin hastane paylaşımları

NARKOZ ALTINDA "ÖZLEDİM"

Hastane odasında çekilen görüntülerde, narkozun etkisi altındaki Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in adını duyar duymaz "Özledim" diyerek sayıkladığı görüldü.

Bu duygusal anlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadir Ezildi'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ünlü sunucunun kısa süre içinde sağlığına kavuşması bekleniyor.

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