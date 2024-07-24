Kıvılcım’ın yeni sevgilisi geliyor! Kızılcık Şerbeti Ömer’in yerine geçti; 4 ayrılık sonrası...

"Kızılcık Şerbeti", kaos dolu sezon finalinin ardından yeni sezona bomba bir transferle hazırlanıyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Fırat Çelik, dizinin kadrosuna katıldı. Çelik, dizide Cemal adında gizemli bir karaktere hayat verecek.
İddialara göre Cemal, Kıvılcım'ın hayatına bomba gibi düşecek.
Sezon finalinde Ömer'in eski eşi Görkem'le olan ilişkisini öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Kıvılcım, yeni sezonda kendini bambaşka bir girdabın içinde bulacak.
Dizide bir yayınevi sahibi olarak karşımıza çıkacak olan Cemal'in, Ömer'den sonra Kıvılcım'ın yeni aşkı olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu.
Ağustos ayının son haftası sete çıkması beklenen "Kızılcık Şerbeti" yeni sezonuyla, yeni karakterleriyle ve yepyeni sürprizleriyle ekranlara gelecek.