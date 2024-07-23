Kim der 65 yaşında! Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’dan teknede mayolu pozlar! Beğen butonu çöktü! “Yazın en güzeli belli oldu”

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, hem sesi hem yorumuyla yıllarca adından söz ettirirken özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, siyah mayosuyla teknede verdiği pozları "2024 yazı..." notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcıları, Ersoy için "Bu güzellik şaka olmalı", "Yazın en güzeli belli olmuştur, diğer yarışmacılara teşekkür ederiz" yorumlarında bulundu. İşte fit haliyle dikkat çeken Muazzez Ersoy'un tatil pozları...