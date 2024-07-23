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Haftada 3 gün 4 saat boyunca uyguluyormuş! 32'lik Serenay Sarıkaya'nın gençlik sırrı ne? '15 yaşından beri...'

Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun kusursuz fiziği, pürüzsüz cildi ve parlak saçları, onu izleyen herkesin hayranlıkla bahsettiği konuların başında geliyor. Peki, Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırrı ne? İddialı estetik müdahalelere mi başvuruyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:39 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 13:39
Haftada 3 gün 4 saat boyunca uyguluyormuş! 32’lik Serenay Sarıkaya’nın gençlik sırrı ne? ’15 yaşından beri...’

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Türk sinemasının ve ekranlarının sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, güzelliği ve fit görünümüyle sıkça adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun pürüzsüz cildi ve güzel fiziğinin sırrı ise sonunda ortaya çıktı.

SERENAY SARIKAYA'NIN SIRRI BUNDA GİZLİ

Edinilen bilgilere göre Sarıkaya, selülit oluşumunu engellemek ve mevcut görünümü korumak için haftada üç gününü özel bir masaj seansına ayırıyor.

Bir güzellik merkezinde gerçekleştirilen masaj, tam dört saat sürüyor ve tamamen elle uygulanıyor.

Bu özel masaj tekniği, kan dolaşımını hızlandırarak ve lenf drenajını artırarak selülit görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Ancak Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda geçirdiği göğüs ameliyatı nedeniyle bu özel masaj rutinine ara vermek zorunda kaldı. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini tamamlayan güzel oyuncunun, önümüzdeki hafta itibariyle masaj seanslarına tekrar başlayacağı konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya'nın Işıltılı Cildinin Sırrı: Disiplinli Bakım Rutini

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 2022 yılında verdiği bir röportajda pürüzsüz ve ışıl ışıl cildinin sırrını açıklamıştı. Yoğun iş temposuna rağmen cilt bakımını asla ihmal etmeyen Sarıkaya, genç yaşlardan itibaren edindiği alışkanlıklar ve düzenli profesyonel destekle her daim bakımlı kalmayı başarıyor.

Ünlü oyuncunun günlük rutininde olmazsa olmazı, cildi nemlendirmek.

Sarıkaya, nemlendirici kremini düzenli olarak kullanarak cildinin nem dengesini koruyor. Güneşin zararlı etkilerine karşı da oldukça hassas olan güzel yıldız, güneş koruyucu kremlerini sürmeden dışarı adım atmadığını belirtiyor.

Sarıkaya, evdeki rutinine ek olarak, her ay profesyonel cilt bakımı yaptırmaya da özen gösteriyor.

15 YAŞINDAN BERİ UYGULUYORMUŞ

Annesinin cilt bakımına olan düşkünlüğünden etkilendiğini belirten Sarıkaya, 15 yaşından beri peeling ve tonik kullanarak cildini derinlemesine temizliyor.

Özel davetler ve dizi çekimleri dışında çok fazla makyaj yapmayı tercih etmeyen Sarıkaya, her akşam yatmadan önce cildini makyajdan arındırmayı da ihmal etmiyor.

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