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Kadroyu duyanın nutku tutuldu! Yalı Çapkını'nın Mert Ramazan Demir'i o projeyle geri dönüyor! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı da...

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir’in başrolünü üstlendiği ve merakla beklenen yeni filmi "Tamir Adam", yarın itibarıyla çekimlere başlıyor. OGM Pictures tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen bu film, ilk etapta "Metruk Adam" adıyla tanıtılmıştı; ancak son dakika gelen bir kararla film adı "Tamir Adam" olarak güncellendi. Mert Ramazan Demir'in etkileyici performansını bir kez daha sergileyeceği bu filmin set süreci ve değişen ismin ardında yatan hikaye, sinema severler için büyük bir merak konusu oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:35
Kadroyu duyanın nutku tutuldu! Yalı Çapkını’nın Mert Ramazan Demir’i o projeyle geri dönüyor! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı da...

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Başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği film, Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu'nun daha önce yazılan bir senaryo üzerinden yeniden kaleme aldıkları bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Filmin okuma provası bugün tamamlandı ve çekimlere başlanmak üzere hazır hale getirildi.

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in yeni projesi "Tamir Adam", yarın İstanbul'da çekimlere başlıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu film, Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu'nun yeniden kaleme aldığı bir senaryoya sahip.

İlk adı "Metruk Adam" olarak bilinen film, son anda yapılan bir değişiklikle "Tamir Adam" olarak adlandırıldı.

KIZILCIK ŞERBBETİ'NİN O İSMİ DE VAR

Okuma provası bugün tamamlanan filmde, Demir'e usta oyuncu Ercan Kesal, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin genç yıldızı Rahimcan Kapkap ve "Kulüp" dizisindeki performansıyla dikkat çeken minik yıldız Ada Erma eşlik edecek.

Başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği "Tamir Adam" filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmenliğinde çekilecek olan "Tamir Adam" filmi, İstanbul'un çeşitli mekanlarında hayat bulacak. Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği projede, usta oyuncu Ercan Kesal, genç yetenek Rahimcan Kapkap ve minik yıldız Ada Erma gibi isimler yer alıyor. Senaryo, Murat Uyurkulak ve Deniz Madanoğlu tarafından yeniden yazıldı. Film ekibi, okuma provasını bugün tamamladı ve yarın sete çıkacak.

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