Yeni sezonda o oyuncular olmayacak! Kızılcık Şerbeti’nde 8 ayrılık tescillendi

Türkoğlu'nun bu açıklaması hayranlarını bir nebze olsun rahatlatsa da, Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle dizinin yeni sezonunda yaşanacaklar ve olası kadro değişiklikleri, bu iddiaları daha da alevlendiriyor. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor?

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Neler Olacak? Sezon finalinde Ömer ve Görkem ilişkisi ile adeta bombayı patlatan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da şok gelişmelere gebe. Kıvılcım'ın Ömer'i affedip affetmeyeceği, Ömer'in "Ayrıydık seninle" bahanesinin işe yarayıp yaramayacağı merakla bekleniyor. Üstelik Kıvılcım'ın kuzeni Meri karakterinin hikayeye dahil olmasıyle işlerin daha da karışacağı aşikar. Hatta bazı iddialara göre Ömer, Meri'nin Kıvılcım'ın kuzeni olduğunu bilmeden bir ilişki yaşayabilir ve hatta evlenebilir!

Yeni Sezonda Kimler Yok, Kimler Var? Kızılcık Şerbeti yeni sezona taze kanlarla girmeye hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisindeki başarısıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, dizide "Firaz" karakterine hayat verecek ve Nursema ile arasında geçecekler şimdiden merak konusu. Dizinin yeni sezonunda heyecan dorukta olacak gibi görünüyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti izleyicisini bir kez daha şaşkına çevirecek mi?

8 Ayrılık Tescillendi Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor. Daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin de diziye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor. Toplamda 8 kişi bu sezon ayrılmış oldu.